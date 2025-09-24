EGITTO. Firmato l’accordo con Mosca sulla Zona Commerciale russa a Suez

Il Cairo e Mosca siglano un patto di 49 anni sulla zona industriale russa sulle rive del Canale di Suez in Egitto. Il Ministero dell’Industria e del Commercio russo ha annunciato che le aziende che operano nella Zona Industriale Russa (RIZ) in Egitto, in fase di progettazione, beneficeranno di ampie esenzioni fiscali e doganali per 49 anni, in base a un nuovo accordo bilaterale.

Come riportato da Al Arabiya Business, la RIZ sarà situata ad Ain Sokhna, all’interno della Zona Economica del Canale di Suez, lungo l’importante arteria marittima che collega il Mediterraneo al Mar Rosso e garantisce la via marittima più veloce tra Europa e Asia.

L’annuncio è stato fatto durante la visita di una delegazione russa di alto livello, guidata dal Vice Primo Ministro Alexey Overchuk, al sito del progetto sul Golfo di Suez. La delegazione russa, composta da funzionari di 14 agenzie e ministeri, ha tenuto colloqui con il Ministro del Commercio e dell’Industria egiziano e con enti governativi. I suoi membri hanno anche partecipato a un forum aziendale presso la Federazione delle Industrie Egiziane per valutare possibili joint venture, riporta BneIntelliNews.

I colloqui hanno portato a rinnovati impegni per l’avvio della zona, che secondo i progetti egiziani stimolerà la produzione locale, aumenterà le esportazioni e rafforzerà il commercio bilaterale, che ha raggiunto i 16 miliardi di dollari nel 2024.

I russi descrivono la RIZ come una porta d’accesso ai mercati africani e mediorientali, mentre le autorità egiziane sottolineano l’importanza di posti di lavoro, trasferimento tecnologico e investimenti. La strategia del Cairo si estende oltre Mosca: la Cina ha convogliato i fondi della Belt and Road nei siti della SCZone, mentre gli investitori degli Emirati Arabi Uniti e dell’Arabia Saudita hanno ampliato le loro partecipazioni in porti e logistica.

Il viceministro russo dell’Industria e del Commercio, Roman Chekushov, ha affermato che il regime fiscale e doganale della RIZ è “garantito da un accordo governativo internazionale e non cambierà per tutta la durata del contratto di locazione”. Le aziende nella zona beneficeranno di esenzioni doganali complete sui componenti importati utilizzati per la produzione, a condizione che i beni finali siano destinati all’esportazione, secondo Ria Novosti. A maggio scorso, il ministro russo dell’Industria e del Commercio, Anton Alikhanov, ha dichiarato che le condizioni preferenziali previste dall’accordo RIZ saranno valide per tre anni. Durante questo periodo, il terreno sarà fornito gratuitamente per consentire l’inizio dei lavori di costruzione.

A metà maggio 2025, Russia ed Egitto hanno firmato un accordo a lungo termine sull’uso del territorio per istituire una Zona Industriale Russa all’interno dell’Area Economica del Canale di Suez (SCZone). Le due parti hanno definito il quadro commerciale tramite un accordo di usufrutto. L’accordo è stato firmato tra l’Autorità Generale per la SCZone e una società russa di recente costituzione che fungerà da sviluppatore del progetto.

La zona, che si estende su circa 50 ettari, dovrebbe entrare in funzione nel 2030 ed è progettata per fungere da porta d’accesso per le esportazioni russe verso l’Africa e oltre. Si prevede che la RIZ creerà opportunità in settori come i materiali da costruzione, le strutture automobilistiche, le ferrovie e la petrolchimica, rafforzando al contempo l’integrazione dell’Egitto con i mercati BRICS.

I settori prioritari su cui il governo si concentrerà includono l’ingegneria meccanica, la chimica e la petrolchimica, la farmaceutica e le apparecchiature mediche.

L’Egitto ha completato importanti ammodernamenti infrastrutturali e ora si sta concentrando sull’attrazione di investimenti esteri di qualità, con la Russia considerata un partner politico ed economico chiave. Il sito offre vantaggi logistici strategici, essendo situato all’incrocio tra l’autostrada Suez-Hurghada e la rete ferroviaria. Tutte le infrastrutture, comprese strade, servizi pubblici e comunicazioni, sarebbero già complete.

Come riporta Al Arabiya, il rilancio del progetto è una mossa altamente strategica, alla luce delle sfide geopolitiche globali, dell’inflazione e delle pressioni economiche. Uno degli obiettivi principali del governo egiziano è diversificare gli scambi commerciali, allontanandoli dal dollaro statunitense. Circa il 40-50% degli scambi commerciali viene già effettuato in valuta locale. Le banche centrali russa ed egiziana hanno discusso le modalità per espandere l’uso delle rispettive valute nazionali negli scambi commerciali transfrontalieri.

Per la Russia, la zona industriale riveste un’importanza analoga. La RIZ fa parte del programma nazionale russo “Cooperazione Internazionale ed Esportazione”, volto a costruire infrastrutture industriali all’estero, a promuovere il commercio di tecnologie avanzate con l’Egitto e a fornire una piattaforma per le riesportazioni verso i mercati di paesi terzi.

La zona offre alle aziende russe l’accesso a oltre 70 mercati attraverso la rete di accordi di libero scambio egiziani, posizionandola come hub per le esportazioni verso l’Africa e il Medio Oriente. Le aziende farmaceutiche russe hanno già espresso interesse, con potenziali contratti in fase di discussione per il mercato egiziano. Altri settori che potrebbero aderire includono la chimica, l’ingegneria meccanica e i materiali da costruzione, particolarmente rilevanti ora che l’Egitto accelera la costruzione di nuove città. Inoltre, oltre 30 aziende russe stanno già esplorando opportunità in Egitto, che spaziano da fertilizzanti, polimeri, attrezzature mediche e trasporti.

Con l’Egitto che detiene oltre 70 accordi di libero scambio, le aziende che operano all’interno della RIZ otterranno un accesso privilegiato all’Africa e al Medio Oriente, trasformando la zona in una potente porta d’accesso per le esportazioni.

Gli scambi commerciali tra Egitto e Russia sono cresciuti in modo significativo, con un aumento del 32% su base annua nel 2024, raggiungendo i 9 miliardi di dollari, e di un ulteriore 22% nel primo semestre del 2025. Le esportazioni russe sono aumentate del 21,4%, mentre le importazioni egiziane sono cresciute del 30%. Tra i principali beni russi figurano grano, strutture in acciaio, metalli, legno e prodotti industriali.

Lucia Giannini

