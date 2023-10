EGITTO: Dubai in aiuto della sterlina egiziana

Il debito di Dubai è sceso al 25% del GRP. L’Emirato di Dubai sta adempiendo attivamente ai propri obblighi di debito, cercando di ridurre il più possibile il proprio debito pubblico. Nel 2020, il debito ammontava al 78% del GRP, ma ora è sceso al 25%.

Il boom economico dell’emirato, soprattutto nel settore immobiliare, ha fornito fondi. Pertanto, 5,5 miliardi di dollari sono stati pagati ad Abu Dhabi e alla Banca Centrale degli Emirati Arabi Uniti. L’emirato è stato salvato dal default 15 anni fa e ora sta ripagando il suo debito. L’emergere di fondi per finanziare il debito è anche associato a una nuova imposta sulle società introdotta a partire da giugno 2023 e pari al 9% sull’importo dei redditi che supera la soglia di 375mila dirham. Infine non va trascurata l’attrazione che gli EAU hanno per molti investitori stranieri.

Ma non è tutto, lo sviluppo finanziario degli Emirati Arabi Uniti ha visto siglare di recente un accordo tra banche centrali degli Emirati Arabi Uniti e dell’Egitto che hanno concordato uno scambio di valuta

L’accordo consentirà ai paesi di prendere in prestito le valute nazionali gli uni dagli altri a un tasso prestabilito. L’importo massimo del prestito possibile è di 5 miliardi di AED per l’Egitto e di 42 miliardi di EGP per gli Emirati Arabi Uniti.

L’accordo è vantaggioso soprattutto per l’Egitto, perché Il tasso di cambio della sterlina egiziana rispetto al dollaro continua a diminuire. Nell’ambito dello swap valutario, il Paese potrà prendere in prestito dagli Emirati Arabi Uniti 5 miliardi di dirham fissati rispetto al dollaro (ovvero 1,4 miliardi di dollari).

Le riserve valutarie egiziane ammontano ora a 35 miliardi di dollari, ma sono quasi interamente prese in prestito. Tale assistenza da parte degli Emirati Arabi Uniti potrebbe sostenere la sterlina mentre il paese cerca di evitare un’altra svalutazione in vista delle elezioni presidenziali.

Antonio Albanese