EGITTO. Con la GERD è in gioco la sopravvivenza del popolo egiziano nel futuro

Il primo Ministro egiziano Mostafa Madbouly ha tenuto un discorso il 25 marzo durante l’incontro sull’acqua dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, dove ha sottolineato la criticità della disputa decennale sulla Grande Diga del Rinascimento Etiope, Gerd, e la preoccupazione dell’Egitto per gli sviluppi della controversia. Madbouly ha sottolineato che la disputa non è solo una questione ambientale, né una questione legale riguardante il governo delle acque, ma che «è legata alla sopravvivenza del popolo egiziano per le generazioni a venire».

Ha poi aggiunto, riporta Egyptian Streets, che l’Egitto è preoccupato per i recenti sviluppi riguardanti le azioni unilaterali dell’Etiopia sulla Gerd, poiché ci sono voluti dieci anni di negoziati con l’Etiopia al fine di raggiungere un accordo equo che raggiunga gli obiettivi di sviluppo dell’Etiopia, e allo stesso tempo limiti i danni che potrebbero accadere ad altri paesi della regione come l’Egitto e il Sudan. Madbouly ha anche sottolineato durante il suo discorso che si rammarica che questi negoziati non abbiano raggiunto un accordo conclusivo, e che gli anni passati abbiano visto l’Etiopia prendere misure unilaterali senza tener conto dei diritti e degli interessi degli altri paesi, come dimostra il fatto che l’Etiopia ha iniziato a riempire la diga l’anno scorso.

Ha aggiunto che i paesi dovrebbero tornare ai negoziati mediati dall’Unione africana e impegnarsi con la comunità internazionale per raggiungere una soluzione giuridicamente vincolante, che garantirebbe a tutti i paesi di raggiungere i loro migliori interessi e ridurre le tensioni. Il discorso di Madbouly alle Nazioni Unite è venuto dopo che l’Etiopia ha annunciato che avrebbe iniziato il secondo riempimento della Gerd indipendentemente da qualsiasi accordo raggiunto per risolvere la disputa.

All’inizio di questo mese, il presidente Abdel Fattah Al Sisi ha incontrato i funzionari sudanesi a Khartoum e ha annunciato piani per «rilanciare il percorso dei negoziati» e coinvolgere un “quartetto internazionale” di mediatori composto da Unione Africana, Stati Uniti, Unione Europea e Nazioni Unite.

Pochi giorni prima, l’Egitto e il Sudan hanno firmato un accordo di cooperazione militare in mezzo a rinnovate tensioni tra i paesi nordafricani e l’Etiopia sui piani di quest’ultima di andare avanti con la seconda fase di riempimento della Grand Ethiopian Renaissance Dam attraverso il fiume Nilo.

Luigi Medici