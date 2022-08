EGITTO. Braccio di ferro tra governo e residenti a al Warraq

Il 16 agosto le forze di sicurezza egiziane hanno preso d’assalto l’isola del Nilo di Al-Warraq nel Governatorato di Giza, lunedì, per completare i tentativi del regime di espellere le persone dalle loro terre, mentre centinaia di loro si sono radunati perché non vogliono lasciare le loro case cantando: ”Non la lasceremo ai ladri”.

Una pagina Facebook locale ha riferito che le forze di sicurezza hanno arrestato sette residenti, in risposta alla loro organizzazione di una massiccia manifestazione due giorni fa, per protestare contro i tentativi in ​​corso del governo di sfollarli, sullo sfondo dell’annuncio di aver acquisito il 71% della superficie totale dell’isola, segnando lo sfruttamento della sua posizione privilegiata nell’attuazione di progetti per il governo egiziano.

Da parte sua, il Land Center for Human Rights (un’organizzazione non governativa) ha riferito che «le forze di sicurezza hanno nuovamente preso d’assalto l’isola di Al-Warraq e arrestato arbitrariamente alcune persone perché stavano difendendo le loro case e terre», aggiungendo che «la situazione è allarmante, perché la vita di più di centomila egiziani è minacciata.»

Il centro ha aggiunto in un post su Facebook che «le brutali forze di sicurezza insistono nello sfidare la volontà delle persone che si rifiutano di lasciare le loro case. Sono egiziani che meritano di vivere nelle loro case e difendere le loro terre e case». Ha sottolineato: «Sostieni le nostre famiglie della resistenza sull’isola di Warraq».

Circa 7 ore dopo che i residenti dell’isola di Al-Warraq hanno affrontato le forze di sicurezza, queste ultime sono state costrette a ritirarsi dall’isola entro le sette di sera, ora locale, e a rilasciare i sette detenuti che erano stati arrestati all’inizio della giornata, con la motivazione che sono stati accusati di «impedire a un’istituzione statale o a una delle autorità» pubblico di svolgere la propria attività.

La popolazione dell’isola chiede il rilascio dei detenuti e la revoca delle sentenze giudiziarie inventate contro 35 dei suoi cittadini, nonché la revoca dell’assedio e dei comitati di sicurezza permanenti sui traghetti che collegano l’isola con i governatorati del Cairo e Qalyubia, e la preparazione urgente di un ospedale per casi critici, bambini e pronto soccorso, in alternativa all’ospedale recentemente demolito.

Le forze di sicurezza avevano condotto a fine luglio scorso una campagna volta a demolire l’unico ospedale al servizio della gente dell’isola, oltre all’unico centro giovanile, nell’ambito dei tentativi di sfollare i suoi residenti e sfruttare le loro terre da parte del governo Sisi.

Lucia Giannini