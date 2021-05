EGITTO. Biden appoggia al Al Sisi, sulla questione della diga sul Nilo

Il portavoce della presidenza egiziana ha dichiarato che il presidente Abdel Fattah El Sisi ha ricevuto una telefonata dal presidente degli Stati Uniti Joe Biden, durante la quale i due leader hanno scambiato opinioni sugli sviluppi della crisi della Grand Ethiopian Renaissance Dam, Gerd.

Il presidente Biden ha sottolineato il riconoscimento da parte di Washington della natura critica di questo problema per il popolo egiziano, indicando che è dedicato a sostenere la sicurezza idrica dell’Egitto. I due leader hanno anche concordato che gli sforzi diplomatici saranno rafforzati nel prossimo periodo per raggiungere un accordo conclusivo che garantisca i diritti di tutte le parti allo sviluppo, riporta Egyptian Streets.

L’Etiopia ha già iniziato la seconda fase di riempimento del serbatoio della diga all’inizio di maggio, riporta Reuters citando i dati sui flussi del fiume raccolti dalle registrazioni tecniche sudanesi che indicano cambiamenti nei livelli di acqua del fiume Nilo.

Tuttavia, secondo Bloomberg, l’Etiopia ha negato: «Non è vero», ha detto il ministro dell’Acqua etiope Seleshi Bekele, ribadendo che i rapporti fatti dai funzionari sudanesi sono «dichiarazioni deliberatamente fuorvianti mirate a confondere tutti».

La scorsa settimana, il ministro degli Esteri egiziano Sameh Shoukry ha detto che il piano dell’Etiopia di spingere per un approccio unilaterale con il secondo riempimento della Gerd costituirebbe una violazione del diritto internazionale e della Dichiarazione di principi del 2015, firmata da Etiopia, Sudan ed Egitto, stando ad Ahram Online.

Anche se il Ministro egiziano ha ammesso che il secondo riempimento del Gerd nella prossima stagione delle piogge a luglio danneggerà l’Egitto in una certa misura, ha affermato che l’Egitto non «accetterà alcun danno» e prenderà misure simili a quelle prese in passato per risolvere la crisi. Nel 2015, l’Egitto, l’Etiopia e il Sudan hanno firmato una dichiarazione di principi sulla Gerd in una riunione dei vertici del trio a Khartoum. La dichiarazione di principi assicurava che l’Etiopia avrebbe richiesto il consenso dei due paesi a valle per la costruzione della diga e si impegnava che non avrebbe causato danni ai loro interessi.

Il 20 maggio, il vice primo ministro e ministro degli esteri Demeke Mekonnen ha detto in una dichiarazione che il secondo riempimento della Gerd si terrà secondo il programma, e che l’Etiopia ha fiducia nel ruolo dell’Unione Africana nel facilitare i negoziati diplomatici e trovare soluzioni africane ai problemi africani.

L’ultimo ciclo di colloqui, tenutosi a Kinshasa, in Congo, in aprile, si è arenato, e il ministro Shoukry ha notato che l’Egitto e il Sudan si rivolgeranno a organismi internazionali come il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite per svolgere un ruolo più attivo nella risoluzione della controversia. Nella lettera al Consiglio, Shoukry ha esortato la comunità internazionale a persuadere l’Etiopia a non intraprendere alcuna azione unilaterale sulla Gerd prima della stipula di un accordo.

Luigi Medici