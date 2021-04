EGITTO. Ancora trattenuta a Suez la Ever Given: Il Cairo vuole i danni

La disputa dell’Autorità del Canale di Suez, Sca, con un armatore giapponese per il blocco del mese scorso avrebbe presto prodotto un accordo, ha detto l’ente gestore della via d’acqua, mentre i prezzi dei container hanno continuato a salire nonostante la liberazione.

La gigantesca nave container Ever Given è ancora trattenuta dall’autorità egiziana del canale, cinque settimane dopo che si è incuneata diagonalmente attraverso il canale in condizioni di vento forte, bloccando tutto il traffico.

Da quando si è sbloccata, è stata trattenuta con il suo carico in un lago che separa due tratti del canale. La Sca ha presentato un reclamo di 916 milioni di dollari contro il suo proprietario giapponese, Shoei Kisen. Solo due membri dell’equipaggio hanno lasciato la nave da quando ha gettato l’ancora nel lago dopo essere stata spostata il 29 marzo, mentre 23 marinai mercantili, tutti di nazionalità indiana, rimangono a bordo.

In una dichiarazione, il presidente di Sca Osama Rabie ha detto che l’equipaggio non è stato trattenuto ed è libero di andarsene o essere sostituito, finché il capitano rimane a bordo come guardiano della nave e del suo carico.

L’assicuratore per la protezione e l’indennità della nave UK Club e il suo direttore tecnico Bernhard Schulte Ship-management; Bsm, si sono detti delusi dalla detenzione della nave.

Uk Club ha presentato un ricorso presso un tribunale egiziano contro la sua detenzione, citando la mancanza di prove a sostegno della richiesta della Sca. Nel frattempo, le tariffe spot dei container sono aumentate di un altro 5%, raggiungendo un nuovo massimo storico.

I tassi sono saliti del 15% dal 2 aprile, quattro giorni dopo che l’Ever Given è stato rimosso dal canale di Suez il 29 marzo.

I dati rilasciati il 26 aprile hanno mostrato che il commercio mondiale di merci è aumentato di nuovo a febbraio per il nono mese consecutivo: la più lunga espansione ininterrotta in oltre 20 anni.

Maddalena Ingroia