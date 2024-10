ECUADOR. Prosegue la crisi energetica fino ad Aprile 2025

La carenza di energia in Ecuador dovrebbe continuare per il momento, ha avvertito il ministro dell’Energia Inés Manzano durante il fine settimana in un video trasmesso sui social media. “Di fronte a questa situazione [di siccità] dobbiamo mantenere i tagli ed essere responsabili”, ha sostenuto il Ministro.

“La prossima settimana sarà critica e le condizioni meteorologiche mostrano scarse precipitazioni nella zona meridionale”, ha aggiunto in merito alle misure di emergenza in vigore dal 23 settembre. Nonostante gli sforzi del governo, l’Ecuador ha un deficit del 30% nella sua capacità di generazione di elettricità, riporta MercoPress.

Secondo la Corporación Eléctrica, Celec, e il vice ministro dell’Energia Fabián Calero, i blackout persisteranno almeno fino ad aprile 2025. Non saranno aggiunte ulteriori apparecchiature di produzione di elettricità offshore nel breve periodo, è stato anche riferito.

Tra il 14 e il 20 ottobre i tagli non supereranno le 10 ore al giorno, è stato anche spiegato. Inoltre, le compagnie elettriche hanno pubblicato il programma delle loro interruzioni di corrente in modo che gli utenti possano pianificare le loro attività.

Una siccità in peggioramento da metà settembre ha colpito i bacini delle centrali idroelettriche, oltre alla sospensione della fornitura di elettricità dalla Colombia. Circa il 72% della matrice energetica dell’Ecuador dipende dall’acqua.

Calero ha affermato che si prevedeva l’aggiunta di 838 megawatt extra tra novembre e dicembre, raggiungendo un totale di 1.431 megawatt fino ad aprile dell’anno prossimo. Tuttavia, dato l’attuale deficit di 1.680 megawatt e l’aumento annuale della domanda di 500 megawatt, la crisi persisterebbe.

Il presidente Daniel Noboa ha inviato all’Assemblea nazionale un disegno di legge per aumentare il limite della generazione elettrica privata da 10 a 100 megawatt per progetto. Anche se approvato quest’anno, ci vorranno dai 24 ai 36 mesi per mostrare qualche risultato, hanno osservato alcuni esperti citati dai media locali.

Lucia Giannini

