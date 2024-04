ECUADOR. Il Cartello uccide un’altro sindaco

José Sánchez, sindaco della città ecuadoriana di Camilo Ponce Enríquez, nel cantone di Azuay, è stato assassinato mercoledì della scorsa settimana, insieme ad altre due persone quando la sua casa è stata presa d’assalto da sicari.

“Tra singhiozzi e impotenza, i funzionari municipali mi hanno confermato l’omicidio a sangue freddo del collega sindaco del cantone Camilo Ponce Enriquez”, ha scritto sui social media il prefetto di Azuay Jota Lloret Valdivieso, chiedendo alle autorità di trovare i responsabili del crimine. Anche Lloret ha parlato di omicidio “a sangue freddo”, riporta MercoPress.

Secondo i media locali, nell’attacco sarebbero morte altre due persone ma non vi è stata alcuna conferma da parte delle autorità locali. Il cantone Camilo Ponce Enríquez, confina con Guayas e El Oro, e ha come principale attività economica l’estrazione mineraria.

«È stato sempre presente nei momenti importanti del nostro Cantone, fornendo sostegno e lavorando instancabilmente per il benessere di tutti. In questi momenti difficili, ci uniamo come Comune per offrire il nostro sostegno e conforto alla famiglia”, ha affermato l’ufficio del sindaco di Ponce Enríquez in un comunicato sul minatore e avvocato di 52 anni, sopravvissuto a due attacchi l’anno scorso, dopo di che aveva chiesto protezione alla polizia.

L’assassinio di Sánchez è avvenuto tre settimane dopo quello di Brigitte García, la più giovane sindaca dell’Ecuador, che a 27 anni era a capo del cantone di San Vicente, nella provincia di Manabí, e tre giorni prima del referendum indetto dal presidente Daniel Noboa per decidere su questioni come la giustizia, l’occupazione e la sicurezza.

All’inizio di quest’anno, Noboa ha dichiarato che il paese stava attraversando un “conflitto armato interno” contro 22 bande della criminalità organizzata etichettate come gruppi terroristici e attori non statali belligeranti.

Tra il 2023 e il 2024 sono stati assassinati diversi sindaci e candidati politici, tra cui il candidato alla presidenza Fernando Villavicencio; il sindaco di Manta Agustín Intriago; e i candidati sindaco Omar Menéndez (Puerto López) e Julio César Farachio (Salinas), oltre a Brigitte García. Anche il sindaco di Durán Luis Chonillo ha subito un attacco contro la sua casa.

Maddalena Ingrao

