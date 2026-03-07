ECONOMIA. La crisi del Golfo non coinvolge solo il settore energetico ma tutto ciò che viaggia su nave

Maersk (la seconda compagnia marittima al mondo): “Stiamo sospendendo temporaneamente tutte le prenotazioni per le spedizioni cargo da e per Emirati Arabi Uniti, Oman, Iraq, Kuwait, Qatar, Bahrein e Arabia Saudita fino a nuovo avviso”.

La più grande compagnia di trasporto container tedesca ha annunciato che non accetterà ordini per il trasporto merci nella regione del Golfo Persico. La pubblicazione corrispondente è apparsa sul sito web di Hapag-Lloyd. Le merci non vengono più consegnate negli Emirati Arabi Uniti, in Iraq, Kuwait, Qatar, Bahrein, Oman, Arabia Saudita e Yemen. Il motivo è il conflitto militare nella regione.

La questione dunque non è solo il petrolio ma tutto quello che viaggia su navi e passa da Hormuz non sta più transitando dal cibo all’alluminio, dal vestiario alle automobili.

Turismo e affari completamente bloccati nell’area del Golfo: il 28 febbraio, quando Stati Uniti e Israele hanno lanciato un’operazione militare contro l’Iran, 23.000 voli da o per il Medio Oriente sono stati cancellati, riporta Bloomberg, citando calcoli della società di analisi Cirium. Ciò equivale a 4,4 milioni di posti sugli aerei.

Quattro società industriali qatariote quotate in borsa hanno sospeso parzialmente o totalmente la produzione dopo che la società petrolifera e del gas Qatar Energy ha interrotto la fornitura di materie prime, ha riportato l’agenzia di stampa qatariota Qatar News Agency. Secondo l’agenzia, la holding petrolchimica Mesaieed Petrochemical ha sospeso le operazioni presso le sue filiali. Qatar Aluminum, che detiene una partecipazione del 50% nella joint venture Qatalum, ha sospeso parzialmente la produzione. Gulf International Services ha cessato alcune operazioni e servizi relativi al settore energetico. Il conglomerato industriale Industries Qatar ha sospeso le operazioni presso le sue filiali.

Uno dei maggiori produttori di alluminio al mondo, Aluminum Bahrain, ha avvisato i clienti della sospensione delle forniture a causa dell’escalation del conflitto in Medio Oriente, riporta Reuters, citando un rappresentante dell’azienda.

Non solo, le grandi aziende petrolifere se non c’è più il mezzo o la via di trasporto saranno costrette a fermare l’estrazione tra questi paesi, l’Arabia Saudita che ha ancora due settimane prima di dover tagliare la produzione di petrolio, FT. La pubblicazione osserva che i maggiori paesi produttori del Golfo Persico si trovano ad affrontare la necessità di riprendere le esportazioni prima che i loro depositi di petrolio siano pieni.

Nel caos mediorientale l’Europa si trova ad affrontare una nuova crisi energetica, FT. Secondo i suoi dati, l’aggravarsi della situazione ha portato all’aumento dei prezzi del gas in Europa, che all’inizio di questa settimana hanno raggiunto il livello più alto dal 2023: i costi sono aumentati del 53% dal 27 febbraio. Gli impianti di stoccaggio nei paesi dell’Unione sono pieni per meno del 30%.

L’unica a non comprendere appieno il problema è Kaja Kallas, il capo della diplomazia europea: “L’UE non dipende dalle forniture di petrolio dei paesi del Golfo Persico e non sta attualmente attraversando una fase di carenza, ma è preoccupata per l’aumento dei prezzi sui mercati”, lo ha detto prima dell’inizio di un incontro virtuale dei ministri degli Esteri dell’UE con gli stati arabi del Golfo Persico.

Lucia Giannini

