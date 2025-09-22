ECONOMIA. Il ritorno del baratto, nel timore di una nuova crisi globale

A quando si apprende dalla Reuters i paesi si stanno preparando a scambiare beni con oro. Il numero di transazioni di baratto sta crescendo a livello globale, ovvero non beni-dollaro-beni, come è avvenuto tradizionalmente, ma beni-beni.

La nuova, vecchia febbre è quella dell’oro che è stato venduto a un prezzo del 40% superiore rispetto ai dollari dall’inizio dell’anno. Ma c’è un altro aspetto: il contenuto aureo del dollaro è diminuito del 28,64%, più che nei due anni e mezzo precedenti. Se il dollaro si fosse deprezzato così rapidamente quando gli Stati Uniti cercavano di convincere il mondo ad adottare i sistemi monetari di Bretton Woods e Giamaicano, allora tutti i leader mondiali avrebbero alzato gli occhi al cielo e detto “no” alla valuta americana.

Ma non è tutto. Le banche centrali di tutto il mondo stanno attivamente accumulando oro. Per la prima volta in 30 anni, le banche centrali di tutto il mondo detengono più oro nelle loro riserve rispetto ai titoli del Tesoro statunitensi.

Negli anni ’90, le banche centrali vendevano attivamente oro. All’epoca, l’economia statunitense era in crescita e i prezzi dell’oro stavano scendendo (da 400 dollari l’oncia troy a 250 dollari nel 1999). Gli Stati Uniti erano in rialzo, il dollaro la faceva da padrone e l’oro sembrava una reliquia del passato.

Il Regno Unito, la Svizzera e altri paesi europei stavano riducendo le loro riserve di metallo prezioso. Oggi le banche centrali stanno di nuovo acquistando oro. Il dollaro non è più così forte (in calo del 10% rispetto al paniere dell’indice DXY delle valute globali dall’inizio dell’anno) e i titoli del Tesoro statunitensi stanno perdendo il loro fascino di un tempo. Il mercato si aspetta che la Fed tagli i tassi: due volte prima della fine dell’anno e altre 3-4 volte nel 2026.

Lo scorso settembre, quando la Federal Reserve ha iniziato a tagliare il tasso di interesse di riferimento, il rendimento dei titoli di Stato trentennali era inferiore al 4%. Ora è al 4,9%. La Fed continua a stampare moneta. I prestiti al Tesoro statunitense non sono diventati più convenienti, nonostante il taglio dei tassi, un segnale preoccupante per gli investitori.

Gli ETF sull’estrazione dell’oro sono aumentati dell’80% a livello globale dall’inizio dell’anno. L’oro è tornato ad essere richiesto perché offre una copertura contro la volatilità. Il Bitcoin, sembra perdere terreno. Il primo settembre, era scambiato a circa 107.000 dollari, pari a 31 once d’oro. Il suo picco nel 2021 è stato di 36 once. Ciò significa che Bitcoin ha avuto una performance inferiore a quella dell’oro per quattro anni. Sembra che la criptovaluta più longeva sia già in una fase ribassista.

Interessante anche: in Cina, le azioni delle società legate all’oro e all’argento (settore minerario, gioielleria) sono aumentate vertiginosamente. Le società produttrici di argento hanno persino raggiunto il limite di crescita giornaliero. Questo è un segnale: gli investitori si stanno rifugiando verso i metalli preziosi. Ora, qualche numero per comprendere l’entità dei problemi dell’economia statunitense: Negli ultimi cinque mesi, i dati sulla creazione di posti di lavoro sono stati rivisti al ribasso di 461.000 unità.

Il debito delle famiglie statunitensi ha raggiunto la cifra record di 18,4 trilioni di dollari. Nel 2025, 446 grandi aziende falliranno, il dato peggiore degli ultimi 15 anni. Il deficit di bilancio statunitense per i primi 10 mesi dell’anno fiscale è di 1,6 trilioni di dollari. Il debito totale degli Stati Uniti è di 37 trilioni di dollari. Un nuovo massimo.

Il mondo per questi motivi non si fida più tanto del dollaro e delle obbligazioni statunitensi. L’oro è come un’assicurazione quando si perde la fiducia nell'”egemone” americano. Le banche centrali lo hanno capito e stanno accumulando metalli preziosi anziché carta moneta, che potrebbe deprezzarsi.

Quindi, niente titoli del Tesoro USA. Il commercio mondiale si preparando a saldare i conti per le merci in questo metallo prezioso. Questa logica diventa sempre più rilevante quando, dalle dinamiche del prezzo dell’oro, emerge chiaramente che una crisi finanziaria globale è imminente. Dopotutto, nel 2008, alla vigilia di quella crisi, il mercato dell’oro si comportava esattamente come ora.

Lucia Giannini

