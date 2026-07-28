EBOLA. Sale a 1400 il numero dei decessi nella Repubblica Democratica del Congo 

Secondo i dati ufficiali diffusi lunedì, il bilancio delle vittime dell’epidemia di Ebola nella Repubblica Democratica del Congo ha superato quota 1.400, mentre le autorità hanno avvertito che il numero dei casi si sta avvicinando al picco massimo mai registrato nel Paese.

Il Ministero della Salute ha dichiarato che il numero di contagi registrati dall’inizio della 17a ondata epidemica, a metà maggio, ha raggiunto quota 3.200, con 1.405 decessi, riporta Anadolu.

Il Ministero congolese ha inoltre precisato che al 25 luglio 773 pazienti erano in isolamento o ricoverati in ospedale, mentre 571 erano guariti.

Il virus si è diffuso in cinque province: Haut-Uele, Ituri, Nord Kivu, Sud Kivu e Tshopo.

Le autorità sanitarie hanno affermato che le attività di sorveglianza, diagnosi, gestione dei casi e tracciamento dei contatti continuano per contenere la diffusione della malattia.

L’attuale epidemia conta 270 casi in meno rispetto alla decima ondata di Ebola che ha colpito il Paese, avvenuta tra l’agosto 2018 e il giugno 2020 nelle province del Nord Kivu e dell’Ituri.

Durante quell’epidemia, le autorità sanitarie hanno registrato 3.470 casi, di cui 2.287 decessi, secondo i dati ufficiali.

Il direttore generale dei Centri africani per il controllo e la prevenzione delle malattie (ACDC), Jean Kaseya, ha dichiarato sabato che sono state concordate misure immediate con il Primo Ministro congolese Judith Suminwa per rafforzare la risposta all’Ebola, proteggere gli operatori sanitari in prima linea e colmare le lacune operative critiche.

La scorsa settimana, Kaseya ha rinnovato l’appello ai leader africani e ai partner internazionali affinché raccolgano almeno 1,4 miliardi di dollari per rafforzare la risposta all’epidemia di Ebola in tutto il continente.

Durante una sessione dell’Assemblea dell’Unione Africana ad Accra, ha affermato che il budget per la risposta all’epidemia è aumentato rispetto alla stima iniziale di 518 milioni di dollari, a causa del peggioramento della situazione.

Luigi Medici

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