L’epidemia di Ebola nella Repubblica Democratica del Congo (RDC) ha causato finora 600 vittime, secondo i dati pubblicati dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, a soli tre giorni dal superamento della soglia dei 500 decessi.

Gli aggiornamenti diffusi dall’agenzia sanitaria delle Nazioni Unite indicano che nella RDC sono stati confermati 1.759 casi dall’inizio dell’epidemia a metà maggio, inclusi 600 decessi, riporta il quotidiano turco Hurriyet.

Altre due persone sono morte nella vicina Uganda, dove 17 pazienti sono guariti su un totale di 20 casi confermati.

Ecco in beve sintesi i dati esenzioni per comprender elanova e vasta epidemia di Ebola:

I dati dell’OMS per la RDC, provenienti dalle autorità sanitarie del vasto Paese, mostrano un tasso di mortalità del 34%.

Nella RDC sono guariti 285 pazienti, mentre 304 casi sospetti di febbre emorragica virale sono sotto indagine.

L’epidemia nel nord-est della RDC ha colpito quattro province, ma è concentrata principalmente nella provincia di Ituri.

L’epidemia è causata dalla rara variante Bundibugyo del virus Ebola, per la quale non esistono vaccini o trattamenti approvati.

La sperimentazione di due potenziali trattamenti per il Bundibugyo è iniziata nella Repubblica Democratica del Congo il 2 luglio.

L’Ebola si diffonde tramite contatto ravvicinato e fluidi corporei infetti.

Il 17° focolaio di Ebola nella RDC è stato dichiarato il 15 maggio, dopo diversi decessi nella provincia di Ituri, ricca di minerali e afflitta da gruppi armati.

Stando alla Saudi Gazette, poi il picco non è ancora arrivato.

L’epidemia di Ebola nella Repubblica Democratica del Congo (RDC) rimane in una fase “molto attiva” e non ha ancora raggiunto il picco.

“Questa è l’epidemia di Ebola a più rapida crescita di sempre, non solo tra le precedenti epidemie di Bundibugyo, ma tra tutti i diversi virus che causano l’Ebola”, ha dichiarato Wessam Mankoula, responsabile della preparazione e risposta alle emergenze per i Centri africani per il controllo e la prevenzione delle malattie (Africa CDC).

L’epidemia di Ebola più letale, quella del 2013-2016 in Africa occidentale, registrò 994 casi nelle prime sei settimane, rispetto ai 1.596 di quella attuale, ha affermato: ”Purtroppo il virus è ancora più veloce della nostra risposta. Si sta diffondendo più rapidamente di quanto riusciamo a mobilitare le risorse per controllare la situazione”, ha dichiarato Mankoula, aggiungendo che si stima che il numero di casi raddoppi ogni 28 giorni.

Ha affermato che sono necessari complessivamente 1,4 miliardi di dollari per la risposta all’epidemia e per gli aiuti umanitari: ”Dobbiamo intensificare la nostra risposta, e intensificarla significa disporre di risorse finanziarie e umane”, ha affermato Wessam. “Esortiamo tutti i partner e i donatori ad accelerare l’erogazione di tali risorse”.

A Bunia, capoluogo della provincia orientale di Ituri e epicentro dell’epidemia, il Ministro della Salute Samuel Roger Kamba ha dichiarato che il costante aumento dei casi segnalati riflette in parte l’ampliamento della sorveglianza a livello comunitario, piuttosto che un improvviso peggioramento della trasmissione: ”Quando vengono mobilitate molte risorse, soprattutto operatori sanitari di comunità che vanno a cercare i pazienti sul territorio, il numero dei casi aumenterà inevitabilmente”, ha affermato. “Ma questo aumento ci fornisce anche informazioni sulla reale situazione nella comunità”.

Kamba ha dichiarato che è ancora troppo presto per prevedere quando i contagi raggiungeranno il picco, poiché i funzionari sanitari stanno ancora identificando casi precedentemente non rilevati, mentre la mobilità della popolazione e le difficoltà nel coinvolgimento della comunità continuano a complicare gli sforzi di contenimento.

Il ministro ha anche avvertito che i pazienti infetti provenienti dall’Ituri hanno portato il virus nelle aree limitrofe. Ha affermato che sono stati rilevati casi importati a Kisangani, capoluogo della provincia di Tshopo, e a Wamba, nella provincia di Haut-Uele, ampliando il perimetro di intervento.

Nel frattempo, i Centri africani per il controllo e la prevenzione delle malattie (Africa CDC) hanno fornito nuovi dettagli sulla ricerca terapeutica contro il virus Ebola Bundibugyo, il ceppo responsabile dell’attuale epidemia.

Una sperimentazione clinica avviata il 2 luglio sta valutando l’anticorpo monoclonale MBP134 e l’antivirale remdesivir, sia singolarmente che in combinazione. La sperimentazione, iniziata in un centro di trattamento, dovrebbe essere estesa ad altri siti con l’aumentare del numero di partecipanti.

Una sperimentazione separata sulla profilassi, che valuta l’efficacia dell’obeldesivir, un farmaco antivirale ad ampio spettro somministrato per via orale, su circa 800 contatti ad alto rischio, dovrebbe iniziare la prossima settimana.

Luigi Medici

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