DUBAI. Il David dimezzato all’Expo 2020

Expo 2020 Dubai aprirà finalmente con un anno di ritardo il 1° ottobre come uno dei primi eventi globali dopo il blocco mondiale. “Connecting Minds, Creating the Future” è lo slogan di Expo 2020 e l’anno 2020 rimane impresso nel logo dell’Expo, spostando l’attenzione su un tipo di viaggio non ancora disponibile: il viaggio nel tempo.

I media descrivono spesso Dubai come “futuristica”. Quando i funzionari dell’expo otto anni fa hanno scelto Dubai per ospitare l’evento, sembrava un abbinamento perfetto. In una città dove le scadenze vengono rispettate in tempo e con cerimonia, cosa potrebbe andare storto?

Per molti versi, la diffusione di COVID-19 ha messo in discussione le narrazioni che le esposizioni universali tessono. È la prima volta che Dubai ospita un evento globale di questa portata. Ma la città ha preparato un’esposizione per decenni, riporta al Monitor.

Nel 1960, Dubai ha avuto il suo primo piano regolatore che delineava le prime strade asfaltate della città. Qualche anno dopo, quello stesso piano urbanistico fu pubblicato in uno dei primi opuscoli di marketing della città. Da allora, l’architettura è stata la mostra che professava che Dubai aveva un futuro. Le strade appena disegnate, i litorali e le torri di uffici completati erano più che semplici infrastrutture.

Erano modelli di visualizzazione di ciò che sarebbe venuto. I creatori di Dubai conoscono il valore di una buona mostra.

Anche prima che Dubai ospitasse luoghi di esposizione appositamente costruiti, teneva esposizioni e fiere.

Le esposizioni di prodotti a volte arrivavano a bordo di navi che ormeggiavano al porto di Dubai. C’erano fiere riunite frettolosamente sul lungomare della città o lungo strade polverose fuori città.

Sotto il tema “Città del futuro”, i padiglioni di Svezia, Cina, Belgio, Germania e India promettono di farlo. L’Italia ha spedito a Dubai un “gemello 3D” della scultura di David di Michelangelo, il combattente biblico dei giganti. Affinché i visitatori possano vedere il suo volto da vicino, il clone del David appare ingabbiato in uno “gabbia” circolare a livello del pavimento, per evitare imbarazzi data la sua completa nudità. La combinazione italiana di alta tecnologia con un capolavoro del tardo Rinascimento rivela quanto sia capace di unire oggi le diverse sensibilità contemporanee rese più acute dalle vicissitudini storiche.

Maddalena Ingrao