DOMINOEVERGRANDE. I cinesi non comprano più “sulla carta”

Comprare un immobile sulla carta è una pratica assai diffusa per risparmiare sul costo finale dell’immobile un po’ dovunque; la crisi del settore immobiliare cinese ha però bloccato questa pratica “economica” e diffusa nel mercato interno.

L’economia cinese ha registrato un’espansione reale del 3,9% nel terzo trimestre rispetto all’anno precedente, battendo le aspettative, ma mancando l’obiettivo del 5,5% fissato dal governo per l’intero anno. La debolezza del mercato immobiliare è stata una pietra miliare dell’economia, riporta Nikkei.

La Cina del presidente Xi Jinping ha rafforzato i controlli finanziari sul settore immobiliare dal 2021 per tenere sotto controllo una bolla. Questo ha portato i costruttori a esaurire i fondi e a interrompere la costruzione degli immobili prima che fossero terminati.

Stufi dei ritardi nei trasferimenti delle case in prevendita, quest’estate gli acquirenti hanno boicottato i pagamenti dei prestiti. I potenziali acquirenti, spaventati dal caos, hanno rimandato l’acquisto dei condomini, contribuendo a un lungo crollo delle vendite. Nell’ultima indagine trimestrale sui consumatori condotta dalla People’s Bank of China, una percentuale record di intervistati ha previsto un aumento dei prezzi delle case.

Zhengzhou è l’epicentro di questa crisi. La città ha ospitato il 13% degli oltre 300 boicottaggi dei pagamenti effettuati in tutto il Paese. La diffidenza nei confronti delle case in pre-vendita è stata così palpabile che ad agosto le vendite di immobili pre-posseduti a Zhengzhou hanno superato quelle di immobili nuovi in termini di superficie, un’inversione insolita.

Tendenze simili sono in atto anche altrove in Cina. Durante il periodo di vacanza del National Day all’inizio del mese, le vendite di nuove proprietà in termini di superficie sono diminuite di quasi il 40% rispetto all’anno precedente. Ma i trasferimenti di proprietà pre-possedute sono aumentati di oltre il 50%.

In altre parole, gli acquirenti considerano l’usato meno rischioso perché già costruito. Sempre più persone selezionano con attenzione le nuove proprietà la cui costruzione è già stata completata.

Le amministrazioni locali stanno incoraggiando gli sviluppatori a costruire nuove proprietà e a venderle una volta terminata la costruzione. Questi accordi non solo evitano la confusione dovuta alle costruzioni incompiute, ma i funzionari locali beneficiano anche della vendita dei diritti di utilizzo dei terreni di proprietà dello Stato.

I governi locali perdono questi introiti derivanti dall’uso del suolo quando la domanda di alloggi si concentra sulle proprietà pre-possedute. Quando a settembre Pechino ha messo all’asta 18 lotti, ad esempio, la maggior parte di essi era soggetta alla condizione che una certa percentuale di unità abitative dovesse essere venduta una volta terminata la costruzione.

Il passaggio dall’acquisto prima della vendita alla vendita, dopo la costruzione aumenterebbe i costi di finanziamento per lo sviluppatore di una percentuale stimata tra il 20% e il 30%. I costruttori privati si troverebbero in una posizione di svantaggio, poiché devono affrontare costi di finanziamento molto più elevati rispetto alle imprese statali.

Durante la gara d’appalto di Pechino, solo un promotore privato si è aggiudicato uno dei lotti di terreno messi in vendita.

Come il settore tecnologico, anche quello immobiliare è ampiamente popolato da aziende private. Se le imprese statali si accaparrano una quota maggiore del settore, potrebbero sottrarre ancora più vitalità all’economia.

Tommaso Dal Passo