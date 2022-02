DOMINO EVERGRANDE. Un’altro pezzo è in bilico: rischio default

Le azioni e le obbligazioni dello sviluppatore cinese Zhenro Properties sono cadute pesantemente l’11 febbraio, prima che una delle obbligazioni in yuan della società fosse temporaneamente sospesa dal commercio. Le sue azioni quotate a Hong Kong sono crollate fino all’80% prima di ridurre le perdite nel pomeriggio.

Le azioni sono scese del 66% a partire dalle 15.45, ora di Hong Kong, mentre il prezzo del bond in yuan 2024 è sceso di oltre il 20%, riporta AF.

Stando al giornale finanziario Cailianshe Zhenro ha negato le speculazioni del mercato che aveva piani per ristrutturare le sue obbligazioni in dollari, dicendo che avrebbe riscattato la sua obbligazione a lungo termine da 200 milioni di dollari come previsto. Zhenro ha detto in un deposito il 4 gennaio che aveva informato il suo fiduciario che avrebbe riscattato in pieno l’obbligazione dovuta il 5 marzo.

Potrebbero causarsi seri problemi legali per Zhenro se lo sviluppatore non riscattasse l’obbligazione dopo l’avviso di chiamata, e un suo mancato pagamento potrebbe anche innescare un default incrociato.

Fondata nel 1998, Zhenro è uno dei 20 più grandi sviluppatori immobiliari in Cina, secondo un recente rapporto di S&P Global: 3,65 miliardi di dollari in obbligazioni estere A settembre 2021, ha emesso 250 milioni di dollari di Regulation S 6,500% senior notes con scadenza 2022.

Zhenro, riporta Reuters, è uno sviluppatore che si concentra sullo sviluppo di immobili residenziali e sullo sviluppo, il funzionamento e la gestione di immobili commerciali e ad uso misto. Insieme alle sue filiali, l’azienda fornisce vendite di immobili, attività di leasing immobiliare, fornitura di servizi di gestione di immobili commerciali, e vendite di beni e fornitura di servizi di consultazione del design.

S&P ha detto che lo sviluppatore è noto per le sue credenziali verdi, il suo quadro obbligazionario verde, pubblicato nell’agosto 2020, è allineato con i quattro componenti dei principi delle obbligazioni verdi: «Zhenro si impegna a destinare tutti i proventi netti delle emissioni esclusivamente a progetti verdi che soddisfano i criteri di ammissibilità», ha detto S&P.

