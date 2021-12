DOMINO EVERGRANDE. Nuovo crollo in borsa per China Evergrande Group

Le azioni di China Evergrande Group sono cadute all’apertura degli scambi in Asia dopo i rapporti che il gruppo non ha pagato le cedole offshore dovute martedì scorso. E la notizia più tardi nel corso della giornata, annunciata sull’account Weibo della società, che aveva ripreso il lavoro su più del 91% dei suoi progetti in tutto il paese, non è riuscito a sollevare il titolo in qualsiasi grado importante.

Evergrande, i cui 19 miliardi di dollari in obbligazioni internazionali sono in cross-default dopo aver mancato la scadenza per il pagamento delle cedole all’inizio di questo mese, aveva nuovi pagamenti di cedole per 255 milioni di dollari dovuti il 28 dicembre per le sue note del giugno 2023 e 2025, riporta AF.

La data di scadenza è passata senza alcun segno di pagamento da parte dello sviluppatore immobiliare; entrambi i pagamenti hanno un periodo di grazia di 30 giorni. Le azioni di Evergrande sono cadute del 7% nel trading mattutino e sono scese del 9% alla chiusura del trading a Hong Kong. Lo stock ha perso il 33% del suo valore nell’ultimo mese e l’89% nel corso dell’anno.

Il ribasso del 30 dicembre ha spazzato via i guadagni fatti all’inizio di questa settimana, quando il mercato aveva apprezzato i progressi dell’azienda nella ripresa dei lavori di costruzione. Il presidente della società Hui Ka Yan ha giurato in una riunione del 26 dicembre di consegnare 39.000 unità a dicembre, rispetto a meno di 10.000 in ciascuno dei tre mesi precedenti.

La fiducia del mercato in Evergrande e nel settore immobiliare cinese è debole, in quanto ci potrebbero essere più inadempienze con molte obbligazioni in scadenza a gennaio; Evergrande ha più di 300 miliardi di dollari di passività e sta lottando per raccogliere liquidità vendendo beni e azioni per ripagare fornitori e creditori.

Gli acquirenti cinesi di case «hanno assunto un atteggiamento di attesa» tra l’indebolimento dei prezzi delle nuove case e lo stress di liquidità degli sviluppatori, ha detto Fitch Ratings «i sondaggi ufficiali indicano che il sentimento degli acquirenti di case rimane ad un livello elevato rispetto agli anni precedenti, suggerendo che la domanda sottostante rimarrà resiliente nel medio termine, sostenuta dal miglioramento dell’accessibilità e dall’allentamento della politica Hukou, o registrazione delle abitazioni, nelle principali città. L’accessibilità, misurata in base al reddito disponibile urbano pro capite rispetto ai prezzi medi di vendita delle nuove case, è anch’essa migliorata dal 2020 ed è probabile che continui a crescere mentre il prezzo medio di vendita delle nuove case scende, fornendo un sostegno alla domanda a medio termine. Gli acquirenti di case si sono riversati sul mercato immobiliare quando i prezzi dei progetti (non i prezzi medi di vendita del settore) sono scesi del 10%-15%, soprattutto quando gli sviluppatori hanno offerto anche incentivi come decorazioni e parcheggi gratuiti o fortemente scontati».

Ma i dati trimestrali hanno mostrato che le vendite di nuove case e la superficie lorda venduta raramente sono scese di più del 20%, mentre i prezzi medi di vendita non sono scesi di più del 10% nemmeno durante la crisi finanziaria globale del 2007-2008.

Antonio Albanese