DOMINO EVERGRANDE. Multe e sospensioni in Cina per PwC

Venerdì le autorità cinesi hanno condannato PwC a 6 mesi di sospensione delle attività in Cina e milioni di dollari di multe per il fallace audit effettuato su China Evergrande Group.

Il ministero delle Finanze cinese ha motivato infatti la decisione citando la revisione contabile Evergrande di PwC dal 2018 al 2020. Le autorità di regolamentazione hanno multato PwC per un totale di 441 milioni di yuan. Di questi, la China Securities Regulatory Commission ha imposto una sanzione di 325 milioni di yuan, mentre il Ministero ha imposto una multa di 116 milioni di yuan, riporta Nikkei.

Il Ministero ha anche multato sette dipendenti PwC che hanno partecipato alla revisione dei report finanziari dello sviluppatore per il periodo 2018-2020, ma non ha specificato l’importo.

Le licenze di altri quattro che hanno firmato i report sono state revocate. Inoltre, l’ente di controllo dei titoli ha confiscato tutti i ricavi operativi derivanti dalla revisione contabile dell’unità nazionale principale di Evergrande, Hengda Real Estate, tra il 2019 e il 2020. Ciò ha raggiunto un totale di 27,74 milioni di yuan.

In una dichiarazione, PwC ha affermato di essere “delusa” dal lavoro della sua divisione continentale con il gruppo immobiliare, “che è sceso in modo inaccettabile al di sotto degli standard che ci aspettiamo dalle società affiliate della rete PwC”.

Le quattro grandi società di revisione contabile globali dominano il settore della revisione contabile in Cina e la divisione continentale di PwC è stata il principale attore nel paese per fatturato per almeno un decennio.

Ha registrato 7,92 miliardi di yuan sul mercato nel 2022, secondo gli ultimi dati del Chinese Institute of Certified Public Accountants. La divisione di EY si è classificata al secondo posto con un fatturato di 6,65 miliardi di yuan nello stesso anno.

Ma il quartetto è stato sottoposto a un crescente controllo ufficiale negli ultimi anni. In precedenza, il ministero aveva imposto una sanzione di 211 milioni di yuan all’ufficio di Pechino di Deloitte per i suoi fallimenti nella revisione contabile di China Huarong Asset Management tra il 2014 e il 2019.

Le multe contro PwC sono arrivate pochi mesi dopo che l’autorità di regolamentazione dei titoli della Cina aveva colèito la stessa Evergrande. A marzo, la China Securities Regulatory Commission aveva imposto una multa di 580 milioni di dollari all’unità Hengda per aver gonfiato i ricavi nel 2019 e nel 2020 di oltre 80 miliardi di dollari, come mostrato dai documenti depositati in borsa.

A maggio, lo stesso ente di controllo ha annunciato ufficialmente la multa e ha affermato che stava anche indagando sugli “intermediari rilevanti” che avevano aiutato Hengda a emettere obbligazioni sulla base dei ricavi gonfiati.

Venerdì, il ministero delle Finanze cinese ha affermato che stava anche revocando la licenza della filiale di Guangzhou di PwC, l’entità principale responsabile dei problemi finanziari di Hengda. Evergrande, un tempo uno dei principali sviluppatori privati ​​in Cina, è inadempiente sul suo debito nel 2022. L’anno successivo, PwC e la sua affiliata cinese si sono dimesse da revisori di Evergrande e Hengda.

All’inizio di quest’anno, Evergrande, che aveva 300 miliardi di dollari di passività, è stata messa in liquidazione da un tribunale di Hong Kong.

Oltre alle multe, PwC sta lottando con danni alla reputazione derivanti dal suo lavoro con Evergrande. Nei mesi successivi alla punizione dell’ente di controllo cinese contro lo sviluppatore immobiliare, PwC ha perso costantemente i clienti statali cinesi più pagati.

Altri clienti le hanno chiesto di dimettersi, mentre alcuni hanno annullato le decisioni di nominare PwC come nuovo revisore, citando preoccupazioni sullo sviluppo del mercato.

Inoltre, i liquidatori di Evergrande hanno avviato una procedura giudiziaria per negligenza contro PwC, ha affermato una fonte a conoscenza diretta della questione.

I liquidatori stanno anche facendo causa per ottenere circa 6 miliardi di dollari dall’ex dirigente e fondatore di Evergrande, Hui Ka-Yan, detenuto a Shenzhen.

Come parte dei suoi sforzi per affrontare la crisi, PwC sta inviando Hemione Hudson, responsabile della revisione contabile del Regno Unito, a guidare PwC Cina.

PwC ha affermato nella sua dichiarazione che Daniel Li, che è diventato presidente di PwC Asia Pacific e Cina a luglio, si dimetterà ma rimarrà come capo contabile presso l’unità continentale.

Lucia Giannini

Segui i nostri aggiornamenti su Spigolature geopolitiche: https://t.me/agc_NW e sul nostro blog Le Spigolature di AGCNEWS: https://spigolatureagcnews.blogspot.com/