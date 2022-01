DOMINO EVERGRANDE. Moody’s spara su Evergrande che parla con creditori

China Evergrande Group ha detto ai creditori che mira ad avere una proposta preliminare di ristrutturazione entro sei mesi il 26 gennaio, nella sua prima comunicazione diretta con loro da quando le finanze del gigante immobiliare hanno iniziato a disfarsi l’anno scorso.

Evergrande ha saltato una serie di pagamenti di obbligazioni in dollari il mese scorso, scatenando richieste di colloqui, e quasi 20 miliardi di dollari delle sue obbligazioni internazionali sono ora considerate in default.

Il nuovo direttore esecutivo di Evergrande Siu Shawn, che è anche presidente di Evergrande New Energy Vehicle Group, ha detto durante la videoconferenza che il gruppo stava lavorando su un piano di ristrutturazione completo, che intendeva proporre entro sei mesi, aggiungendo che sperava di lavorare con i creditori per raggiungere una soluzione di gestione del rischio.

«Il consiglio di amministrazione e il comitato di gestione del rischio non vedono l’ora di avere ulteriori comunicazioni con gli investitori e chiedono rispettosamente (loro) di non intraprendere azioni legali aggressive al fine di mantenere la stabilità per i benefici reciproci di tutte le parti interessate (…) Abbiamo notato che ci sono dubbi sulla trasparenza e sul processo di ristrutturazione del gruppo, vorremmo cogliere questa opportunità per spiegare a tutti i creditori che il consiglio di amministrazione, il comitato di gestione del rischio e il gruppo lavoreranno rapidamente per stabilizzare l’operazione del gruppo», ha detto Siu nella chiamata stando a AF.

In un deposito di borsa poco dopo la chiamata, lo sviluppatore ha detto che avrebbe continuato ad ascoltare attentamente le opinioni e i suggerimenti dei creditori. Alcuni obbligazionisti, però, si sono detti delusi dalla telefonata, che secondo loro mancava di informazioni sui piani di Evergrande che sembra ad oggi gestita dal governo.

La crisi del debito della società ha travolto altri sviluppatori cinesi, ha scosso i mercati finanziari globali nell’ultimo anno e ha contribuito al crollo del mercato immobiliare cinese, che rappresenta un quarto della sua economia.

L’agenzia di rating Moody’s ha detto sempre il 26 gennaio che i pacchetti di accordo nell’emissione offshore di Evergrande erano diventati sempre più lassi, allentando o eliminando le protezioni chiave, e mettendo in pericolo le prospettive di recupero per i creditori offshore.

Gli obbligazionisti offshore sono dietro i creditori delle oltre 1.950 filiali onshore di Evergrande, ha aggiunto Moody’s, nessuna delle quali garantisce le obbligazioni in dollari. Moody’s ha detto che gli accordi indeboliti e l’aumento del debito hanno permesso a Evergrande di aumentare materialmente la leva finanziaria.

Lucia Giannini