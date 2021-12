DOMINO EVERGRANDE. Fitch dichiara il default di Evergrande e Kaisa

L’agenzia di rating Fitch ha declassato gli sviluppatori immobiliari China Evergrande Group e Kaisa Group il 9 dicembre, perché inadempienti sulle obbligazioni offshore. I declassamenti al cosiddetto stato di “default limitato” arrivano anche se Evergrande e Kaisa non hanno ufficialmente annunciato default che potrebbero portare a processi di ristrutturazione del debito molto lunghi. Il destino di Evergrande, che ha più di 300 miliardi di dollari di passività, e di altre società immobiliari cinesi indebitate ha attanagliato i mercati finanziari negli ultimi mesi visti i timori di effetti a catena in tutto il mondo, anche se Pechino ha ripetutamente cercato di rassicurare gli investitori.

Nella sua nota su Evergrande, riporta Reuters, Fitch ha detto che lo sviluppatore non ha risposto alla sua richiesta di conferma sui pagamenti delle cedole per un valore di 82,5 milioni di dollari che erano dovuti il mese scorso, con il periodo di grazia di 30 giorni che termina questa settimana, e così ha desunto che “non sono stati pagati”. Fitch definisce un default ristretto come indicante che un emittente ha subito un’insolvenza o uno scambio di debito in difficoltà, ma non ha iniziato processi di liquidazione come la presentazione di un fallimento e rimane in attività.

Il mancato pagamento ha innescato un “evento di default” sulle obbligazioni di Evergrande e le sue altre azioni in dollari statunitensi diventeranno immediatamente esigibili se il fiduciario delle obbligazioni o i detentori di almeno il 25% dell’importo complessivo lo dichiareranno, ha detto Fitch. Il governatore della People’s Bank of China Yi Gang ha detto il 9 dicembre che i diritti degli azionisti e dei creditori di Evergrande sarebbero stati “pienamente rispettati” in base alle loro anzianità legali, e il rischio causato da alcune società immobiliari cinesi nel breve termine non avrebbe minato il mercato dei capitali di Hong Kong.

Lo stesso tipo di default” vale per Kaisa, che ha scadenze per un totale di 2,8 miliardi di dollari il prossimo anno, e 2,2-3,2 miliardi di dollari di scadenze ogni anno tra il 2023 e il 2025. Fitch ha detto che c’erano limitate informazioni disponibili sul piano di ristrutturazione di Kaisa dopo che martedì ha mancato il rimborso di 400 milioni di dollari in obbligazioni offshore.

Kaisa dovrebbe presto firmare un accordo di non divulgazione (NDA) con Lazard, il consulente di un gruppo di obbligazionisti, la fonte e un’altra persona hanno detto a Reuters. Gli obbligazionisti detengono oltre il 25% delle obbligazioni offshore da 12 miliardi di dollari di Kaisa.

L’NDA getterà le basi per ulteriori discussioni su soluzioni di forbearance e di finanziamento, ma un accordo è improbabile nelle prossime settimane perché i colloqui sono ancora in una fase iniziale.

I mercati di Hong Kong e Shanghai sono sembrati indifferenti alla notizia, riporta AF.

Il mercato immobiliare cinese sta rallentando, così come l’economia, che è guidata in larga misura dal settore immobiliare. Ma è un rischio calcolato che i leader cinesi stanno prendendo. In un giro di vite sulle norme finanziarie l’anno scorso, le autorità cinesi hanno imposto nuovi limiti ai prestiti bancari al settore immobiliare. Questo aggravamento ha giocato un ruolo nella crisi di liquidità che gli sviluppatori immobiliari stanno sperimentando.



Per Pechino, si tratta di una implosione controllata, per la Fed Usa di un tracollo disordinato che si riverserà nell’economia globale. Le autorità cinesi hanno lavorato dietro le quinte per aiutare le aziende a ristrutturare, assorbire il colpo e a circoscrivere i danni. Lunedì scorso, la People’s Bank of China ho dichiarato di voler immettere 188 miliardi di dollari nell’economia per sostenere i prestiti tagliando il coefficiente di riserva obbligatoria, o la quantità di denaro che le banche devono tenere in riserva, di 50 punti base.