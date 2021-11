DOMINO EVERGRANDE. Fitch declassa il Kaisa Group, che crolla in borsa

Kaisa Prosperity, un’unità di servizi immobiliari dello sviluppatore cinese Kaisa Group, in crisi e coinvolta nel “domino Evergrande”, ha visto le sue azioni scendere del 10,6% il 16 novembre alla ripresa delle contrattazioni, un giorno dopo essersi mossa per rassicurare gli investitori che i problemi di liquidità della sua società madre non avrebbero influenzato le sue operazioni.

Kaisa Health, che si concentra su protesi dentarie e assistenza sanitaria, è salita del 25,8%, mentre Kaisa Capital è scesa del 10,9%.

Le negoziazioni di Kaisa Group e delle sue tre unità quotate a Hong Kong sono state sospese il 5 novembre in attesa di “informazioni interne” dalla società. Kaisa Group rimane sospeso, mentre le tre unità hanno ripreso le negoziazioni proprie sul 16 novembre.

Gli investitori si sono preoccupati della liquidità di Kaisa Group dopo che ha mancato i pagamenti su alcuni prodotti di gestione patrimoniale all’inizio di questo mese.

Lo sviluppatore, che ha sede a Shenzhen, e che ha il maggior debito offshore di qualsiasi sviluppatore cinese dopo China Evergrande Group, è anche sospettato di aver mancato i pagamenti delle cedole per un totale di oltre 59 milioni di dollari dovuti giovedì e venerdì scorso, ha detto l’agenzia di rating Fitch, riporta AF. Fitch ha declassato il Long-Term Foreign-Currency Issuer Default Rating di Kaisa a “C” da “CCC-” proprio il 16 novembre sui pagamenti che si ritiene abbiano mancato.

Non sarebbero ancora stati effettuati i pagamenti per entrambe le obbligazioni, che hanno ora un periodo di grazia di 30 giorni. La settimana scorsa, Kaisa ha chiesto l’aiuto dei creditori e ha detto che non pagherà dividendi provvisori.

Kaisa Prosperity e altre due unità avevano detto separatamente la sera del 15 novembre che le loro operazioni commerciali erano normali. Avevano detto che non avevano ricevuto assistenza finanziaria dalla società madre così qualsiasi problema di liquidità che ha affrontato non avrebbe avuto alcun impatto negativo materiale sulle loro operazioni.

Graziella Giangiulio