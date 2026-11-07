DIFESA. AID, il rilancio ha il volto dei lavoratori: con Salmoni conti in crescita e investimenti nelle fabbriche

Diciassette stabilizzazioni a Gaeta, 844 addetti e una programmazione infrastrutturale da circa 110 milioni di euro. L’Agenzia Industrie Difesa registra 37,62 milioni di utile nei primi nove mesi del 2026. Il percorso avviato dalla direttrice generale intreccia risanamento, competenze e sviluppo dei territori.

A Gaeta, per diciassette lavoratori, il cambiamento ha preso la forma di un contratto a tempo indeterminato. Il passaggio dall’apprendistato alla stabilizzazione è uno dei risultati che permettono di leggere il rilancio dell’Agenzia Industrie Difesa attraverso le persone che vi lavorano. Per il Centro di dematerializzazione e conservazione documentale significa trattenere competenze già formate; per chi ha ottenuto il contratto, poter guardare al proprio futuro con maggiore stabilità.

Nella stessa struttura è stata completata entro il 30 giugno 2026 la commessa PNRR per la digitalizzazione del Ministero della Difesa. Un risultato produttivo che si accompagna al consolidamento del personale e restituisce una dimensione concreta alla trasformazione dell’Agenzia guidata da Fiammetta Salmoni dalla fine del 2023.

Il punto di partenza era impegnativo. Nel 2022 il valore della produzione si attestava intorno ai 75,8 milioni di euro; nel 2023 saliva a circa 81,7 milioni. Erano state avviate iniziative di potenziamento industriale e inserimenti di apprendisti in alcune unità produttive, ma la crescita delle attività non aveva ancora assicurato un equilibrio economico consolidato.

Il consuntivo rettificato del 2023 evidenziava una perdita di circa 6,74 milioni di euro. Rettifiche e accantonamenti per rischi, legati anche a rapporti contrattuali e convenzioni, avevano fatto emergere la necessità di intervenire sulla solidità della gestione.

Salmoni si è trovata così a guidare una rete industriale pubblica chiamata ad affrontare squilibri economici, problemi organizzativi e necessità di ammodernamento, custodendo al tempo stesso capacità strategiche per il Paese.

I dati del 30 settembre 2026 descrivono un quadro diverso: 109,5 milioni di euro di valore della produzione, 35,45 milioni di risultato operativo e 37,62 milioni di utile netto. Il patrimonio netto raggiunge 86,05 milioni. La previsione annuale aggiornata, contenuta nella relazione semestrale, indica un utile di 41,47 milioni di euro.

La distinzione è necessaria: i 37,62 milioni sono un risultato già registrato nei primi nove mesi; i 41,47 milioni rappresentano una previsione per l’intero esercizio. Anche il confronto con gli anni precedenti va letto tenendo conto della diversa durata dei periodi considerati.

Il raffronto omogeneo tra i primi sei mesi del 2025 e quelli del 2026 conferma comunque l’accelerazione. Il valore della produzione passa da 42,2 a 57,9 milioni, aumentando di circa il 37%. I costi crescono più lentamente, da 39,3 a 41,3 milioni, mentre l’utile netto semestrale sale da 2,36 a 16,42 milioni di euro.

La documentazione attribuisce il miglioramento all’aumento del valore della produzione e all’efficientamento dei costi operativi. Nei risultati dei nove mesi pesa anche la maggiore valorizzazione del surplus militare, componente della redditività della quale andrà valutata la continuità negli esercizi successivi.

La tenuta del rilancio dipende dalla capacità di collegare questi risultati alla vita degli stabilimenti. Al 30 settembre l’Agenzia conta 844 unità di personale, comprendendo i militari comandati. Il consuntivo riferisce del rafforzamento delle relazioni sindacali promosso dalla direttrice generale, improntato alla correttezza e alla buona fede. Trasparenza amministrativa, programmazione, responsabilità e valorizzazione delle professionalità costituiscono i riferimenti di questa impostazione gestionale.

Il lavoro richiede però strutture adeguate. La programmazione infrastrutturale triennale contempla interventi per circa 110 milioni di euro. Le risorse indicate come disponibili o programmate per il potenziamento infrastrutturale e i progetti strategici ammontano a 95,5 milioni, distribuiti su più annualità.

Gli interventi riguardano reti elettriche e idriche, sistemi antincendio, adeguamenti ambientali, sicurezza degli ambienti di lavoro e nuove linee produttive. Da questi investimenti dipende la possibilità di rispondere alla domanda e rispettare gli impegni industriali.

A Firenze, il progetto da 3,15 milioni di euro per il nuovo reparto di solidi orali rafforza la prospettiva dello Stabilimento Chimico Farmaceutico Militare. A Fontana Liri, il riavvio delle produzioni strategiche richiede progettazione, bonifiche e investimenti pluriennali. A Capua restano carenze di personale; a Messina, le condizioni infrastrutturali limitano alcune possibilità operative. Sono nodi aperti sui quali trasformare il miglioramento economico in risultati strutturali.

L’effetto dell’Agenzia raggiunge anche chi lavora fuori dai suoi cancelli. Il memorandum sull’impatto territoriale stima in circa 70 milioni di euro il volume economico direttamente attivato al 30 settembre 2026, senza comprendere gli effetti moltiplicativi sull’indotto.

A Messina, circa l’80% della spesa dell’Arsenale destinata alle imprese ricade nella provincia, per un valore indicativo di 4 milioni annui. A Castellammare di Stabia, circa il 70% degli acquisti coinvolge fornitori campani. A Firenze, la domanda verso le imprese toscane è stimata intorno ai 3 milioni di euro l’anno. Forniture, servizi e mestieri collegano così il futuro degli stabilimenti a quello delle economie locali.

Su questo percorso si apre il tema della continuità della direzione. Il piano industriale 2025-2027 proietta gli obiettivi oltre l’orizzonte dell’incarico triennale affidato a Salmoni nel dicembre 2023, la cui durata è confermata dalla documentazione istituzionale.

Modernizzare impianti, recuperare capacità produttive e formare personale richiede continuità nelle decisioni, verifica dei risultati e responsabilità riconoscibili. In questa prospettiva, la conferma della direttrice avrebbe una motivazione industriale precisa: permettere alla gestione che ha impostato e accompagnato il rilancio di completarne l’attuazione. La scelta compete alle istituzioni responsabili, chiamate a valutare i risultati e il lavoro ancora da svolgere.

Per le donne e gli uomini dell’Agenzia, la portata della svolta si misurerà nella continuità del lavoro, nella sicurezza degli impianti e nel riconoscimento delle competenze. Sono questi gli elementi che possono rendere duraturo il passaggio dalla perdita del 2023 agli utili del 2026.

Redazione

Segui i nostri aggiornamenti su Spigolature geopolitiche: https://t.me/agc_NW e sul nostro blog Le Spigolature di AGCNEWS: https://spigolatureagcnews.blogspot.com/