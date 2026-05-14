DEDOLLARIZZAZIONE. Se l’Euro diventasse più sicuro rispetto al dollaro?

Il dollaro statunitense probabilmente manterrà il suo primato globale per gli anni a venire, ma la sua supremazia non è più garantita. Politiche monetarie erratiche, un debito pubblico in aumento e la crescente pressione sull’indipendenza della Federal Reserve stanno mettendo alla prova lo status della valuta come ancora di riserva e punto di riferimento per gli scambi commerciali mondiali. L’intensificarsi della divisione dell’economia globale in blocchi geopolitici aggiunge un’ulteriore tensione.

Con l’allentamento della presa del dollaro, l’Eurozona ha una rara opportunità di rivendicare una quota maggiore dell'”esorbitante privilegio” che spetta all’emittente di una valuta internazionale chiave: l’Europa deve prima costruire un’offerta più ampia e affidabile di attività sicure denominate in euro, riporta Social Europa in una interessante analisi che qui sintetizziamo.

Per oltre 80 anni, gli Stati Uniti sono stati il ​​punto di riferimento del sistema monetario internazionale. Hanno soddisfatto tutti i requisiti di un paese con una valuta chiave: un’economia sufficientemente grande da dominare i mercati globali, istituzioni politiche stabili e trasparenti e un mercato profondo e liquido per attività sicure accessibili agli investitori di tutto il mondo. Hanno inoltre mantenuto un netto vantaggio in termini di potenza militare, innovazione tecnologica e produttività.

Tale posizione conferisce la capacità di indebitarsi a costi inferiori rispetto ad altri Stati, ottenendo al contempo rendimenti più elevati sugli investimenti all’estero. Il vantaggio si basa sulla forte domanda globale di titoli di Stato emessi come attività di riserva, domanda sostenuta dalla qualità della valuta e dal suo predominio nelle transazioni commerciali.

Ciononostante, il dollaro ha perso terreno per decenni. Nel 2009, la quota dell’euro nelle riserve internazionali era aumentata di 9,8 punti percentuali, raggiungendo il 27,7%, quasi interamente a scapito del dollaro. La crisi dell’Eurozona del 2011-2012 ha poi messo in luce profonde lacune istituzionali, soprattutto l’assenza di un mercato ampio e solido per i titoli di Stato sicuri. La quota dell’euro è scesa al 19% entro il 2015 e da allora si è mantenuta tra il 19 e il 21%.

Tra il 1999 e il 2025, del calo di 13 punti percentuali della quota di riserva del dollaro, solo circa due punti sono confluiti nell’euro, nella sterlina britannica e nello yuan cinese messi insieme; il resto è confluito in “altre valute”, principalmente nel dollaro australiano e in quello canadese.

I conflitti geopolitici dell’ultimo decennio hanno intensificato gli scambi commerciali tra i paesi BRICS+ e dato origine a una nuova infrastruttura di pagamento transfrontaliera, il Cross-Border Interbank Payment System (CIPS), basato sul renminbi cinese e operante indipendentemente dalla rete SWIFT basata sul dollaro. Considerando che i BRICS+ rappresentano il 45% della popolazione mondiale e quasi il 27% del PIL globale, la potenziale erosione della fatturazione e delle riserve in dollari è considerevole.

Le attuali politiche statunitensi minacciano di accelerare questo disaccoppiamento e potrebbero anche indurre gli investitori istituzionali e privati ​​a disinvestire dagli asset denominati in dollari. Al centro di tutto vi è l’incertezza generata dal regime tariffario drastico e imprevedibile di Trump, dalle sue richieste di tagli aggressivi dei tassi di interesse e dal suo dichiarato desiderio di un dollaro più debole.

La proposta di un “Accordo di Mar-a-Lago” ha ulteriormente aggravato i rischi finanziari. La tesi è che fornire una valuta di riserva non sia un “privilegio esorbitante”, bensì un “onere”: la domanda persistente di asset denominati in dollari, sostiene, sopravvaluta la valuta, mina la competitività delle esportazioni e indebolisce il settore manifatturiero statunitense.

La proposta non comprende il ruolo della politica macroeconomica nel determinare se una forte domanda della valuta chiave si traduca in una sopravvalutazione o in tassi di interesse più bassi, né il ruolo corrispondente di ampi e persistenti deficit di bilancio statunitensi.

Qualora gli investitori stranieri si rifiutassero volontariamente di accettare rendimenti inferiori e un dollaro più debole, gli Stati Uniti, secondo questa visione, imporrebbero la conversione dei titoli del Tesoro in obbligazioni centenarie a basso o nullo interesse, ricorrendo alla minaccia di dazi e al ritiro della protezione militare.

L’appoggio di Trump a questa posizione ha costretto gli investitori a valutare, quasi continuamente, se ritirarsi dalle proprie posizioni statunitensi prima dell’inizio di un’eventuale ondata di vendite.

Tale incertezza si è manifestata in tutta la sua evidenza dopo la raffica di dazi globali del cosiddetto “Liberation Day” di Trump.

Una perdita di fiducia nel dollaro, combinata con una crescente attrattiva per l’euro, andrebbe a vantaggio dell’Eurozona riducendo i costi di finanziamento interni e incrementando il PIL. Tuttavia, accrescere l’attrattiva di una “valuta senza Stato” come valuta internazionale è una sfida.

Sulla scia della crisi dell’Eurozona, la scarsità di titoli di Stato sicuri espone il blocco a bruschi cambiamenti nelle aspettative, che possono innescare un circolo vizioso di aumento dei premi di rischio, maggiori costi di finanziamento per il settore privato, calo della produzione e fuga di capitali. Nessuno dei progetti di eurobond proposti nel corso degli anni ha riscosso successo.

Tuttavia, l’Eurozona si è evoluta, in particolare attraverso l’indebitamento comune tramite NextGenerationEU, i programmi di acquisto di titoli dell’Eurosistema e lo strumento di protezione della trasmissione della Banca Centrale Europea.

Secondo questo piano, i paesi dell’area euro trasferirebbero una quota definita del loro debito sovrano esistente all’UE e, in cambio, si impegnerebbero a destinare una quota corrispondente delle proprie entrate fiscali al suo servizio. Con un debito aggregato pari a circa il 90% del PIL, è fondamentale per la credibilità che non venga emesso nuovo debito nel processo.

Un mercato più ampio e liquido per gli asset sicuri denominati in euro non solo amplierebbe il ruolo globale dell’euro, ma rafforzerebbe anche la resilienza dell’area euro a una potenziale grave perdita di fiducia nel dollaro statunitense, un rischio che non dovrebbe essere sottovalutato.

Luigi Medici

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