DEDOLLARIZZAZIONE. Scambio di valuta tra Cina e Arabia Saudita

La Cina e l’Arabia Saudita hanno siglato un accordo di scambio di valuta locale del valore di 50 miliardi di yuan o 26 miliardi di riyal sauditi, dando nuovo impulso agli sforzi di Pechino per sfidare il dominio del dollaro. La Banca popolare cinese ha affermato che l’accordo “contribuirà a rafforzare la cooperazione finanziaria… ad espandere l’uso delle valute locali… e a promuovere il commercio e gli investimenti” tra Riyadh e Pechino.

L’accordo di swap tra le banche centrali dei due paesi avrà una validità di tre anni e potrà essere prorogato di comune accordo, ha precisato in una nota la PBoC, riporta AF. Global Times ha affermato che lo scambio intende incoraggiare più paesi del Medio Oriente ad adottare l’uso dello yuan. L’accordo arriva nel contesto del rafforzamento dei legami bilaterali tra i due paesi.

Negli ultimi anni l’Arabia Saudita, il principale esportatore di petrolio al mondo, e la Cina, il più grande consumatore di energia del mondo, hanno lavorato per portare le relazioni oltre i legami legati agli idrocarburi, espandendo la collaborazione in aree come la sicurezza e la tecnologia.

Secondo i dati doganali cinesi, la Cina ha importato greggio saudita per un valore di 65 miliardi di dollari nel 2022, rappresentando circa l’83% delle esportazioni totali del regno verso il colosso asiatico. La Russia è rimasta il principale fornitore di petrolio della Cina in ottobre, nonostante i prezzi più alti del greggio russo, con le importazioni saudite in calo del 2,5% rispetto al mese precedente poiché ha continuato a limitare l’offerta.

Durante una visita in Arabia Saudita nel dicembre dello scorso anno, il presidente cinese Xi Jinping aveva esortato le nazioni del Golfo a utilizzare lo yuan per accordi energetici, aggiungendo che Pechino stava lavorando per acquistare petrolio e gas utilizzando il renminbi.

La proposta era significativa considerando che il biglietto verde statunitense è tradizionalmente la valuta preferita per gli acquisti energetici globali. La proposta aveva fatto seguito ai crescenti acquisti cinesi di petrolio, gas e altre materie prime russe utilizzando lo yuan, mentre Mosca si affrettava a combattere gli effetti delle sanzioni occidentali contro la sua invasione dell’Ucraina.

Tuttavia, secondo i trader, la Cina non ha ancora utilizzato lo yuan per gli acquisti di petrolio saudita. Si ritiene che Pechino disponga della più grande rete mondiale di accordi di swap valutario, con almeno 40 paesi, ma raramente rivela i termini più ampi dei suoi accordi.

Nel mese di ottobre, l’Argentina ha attivato per la seconda volta in tre anni una linea di swap valutario con la Cina per un importo di 6,5 miliardi di dollari.

L’accordo mirava ad aiutare il paese ad aumentare le sue riserve di valuta estera esaurite nel mezzo di una grave crisi economica, con un’inflazione annuale superiore al 130% e le riserve in dollari della banca centrale che toccavano livelli negativi.

Ma aumentare l’uso transfrontaliero dello yuan è stato parte della strategia autoritaria del governo cinese volta a ridurre la dipendenza dal dollaro e proteggersi dalla minaccia delle sanzioni occidentali.

La spinta ha preso ritmo da quando sono entrate in vigore le sanzioni estese contro Mosca, che di fatto hanno congelato la Russia dai sistemi di pagamento globali.

Questa mossa ha ottenuto risultati significativi per lo yuan cinese. Nel marzo di quest’anno, lo yuan ha superato per la prima volta il dollaro, diventando la valuta più utilizzata per le transazioni transfrontaliere in Cina.

E all’inizio di questo mese, è emerso che lo yuan ha superato l’euro diventando la seconda valuta più importante nella finanza commerciale globale, anche se è ancora lontano dal superare il dollaro statunitense.

Lucia Giannini

