DEDOLLARIZZAZIONE. Nell’Est del globo circolano più rubli e yuan che euro e dollari

La Russia fa sempre più affidamento sul rublo e sullo yuan per i pagamenti transfrontalieri, i finanziamenti e altro a un anno da quando ha iniziatole operazioni militari in Ucraina, viste le sanzioni occidentali che limitano il suo accesso al dollaro e all’euro.

A marzo 2022, la Società per le telecomunicazioni finanziarie interbancarie mondiali, Swift ha disconnesso diverse importanti banche russe dalla sua rete di regolamento globale a causa della guerra. Il dollaro e l’euro rappresentavano il 34% e il 19% dei pagamenti delle esportazioni della Russia a settembre 2022, secondo la sua Banca centrale, in calo rispetto al 52% e al 35% di gennaio, prima che le sanzioni entrassero in vigore.

Alcuni pagamenti per il gas russo vengono ancora effettuati in dollari ed euro, anche tramite Gazprombank, una sussidiaria della Gazprom che è esente dal divieto Swift, nonché tramite unità russe di banche occidentali.

Ma una parte crescente dei pagamenti, il 47% a settembre 2022, viene effettuata utilizzando lo yuan e il rublo. Gazprom ha convertito le esportazioni di gas verso la Cina in yuan e rublo dal dollaro. Alcuni importatori europei ora pagano anche in rubli. Le sanzioni europee sul petrolio russo hanno alimentato un aumento delle esportazioni verso l’Asia, accelerando ulteriormente lo spostamento verso lo yuan.

Le aziende stanno anche esplorando alternative a Swift. Le transazioni giornaliere medie sul sistema di pagamento interbancario transfrontaliero cinese, Cips, sono aumentate di circa il 50% dall’inizio dell’invasione arrivando a 21.000 a gennaio 2023.

«Il Cips fondamentalmente gestisce solo i pagamenti basati sullo yuan, quindi è un’alternativa limitata allo Swift (…) potrebbe diventare più popolare nei paesi che potrebbero potenzialmente subire sanzioni dagli Stati Uniti o dall’Europa», riporta Nikkei.

Il ridotto afflusso di dollari ed euro ha ridotto la disponibilità di valuta estera in Russia. I prestiti in valuta estera alle imprese sono diminuiti del 13% tra marzo e ottobre, mentre i prestiti in rubli sono aumentati dell’11%.

Gli investitori stranieri, precedentemente responsabili del 10% circa delle transazioni sui titoli di stato russi, sono quasi completamente usciti dal mercato. Il paese ha emesso esclusivamente obbligazioni denominate in rubli dall’inizio delle operazioni ucraine e la percentuale di queste attività detenute da attori stranieri è scesa a circa il 10% da circa il 20%.

Le opzioni per l’invio di denaro dentro e fuori la Russia si stanno solo restringendo. La giapponese Mizuho Bank a ottobre ha detto ai clienti di utilizzare valute diverse dal dollaro per le rimesse in Russia, dopo che una banca corrispondente in dollari ha dichiarato che avrebbe interrotto l’elaborazione delle rimesse dei clienti per l’unità di Mosca della banca nella valuta statunitense.

Il timore diffuso tra gli operatori è che il sistema finanziario globale si frammenti ulteriormente, riducendo l’efficienza economica e minando le sanzioni occidentali.

Anna Lotti