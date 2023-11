DEDOLLARIZZAZIONE. L’India fatica a pagare in rupie il petrolio russo

Il commercio di petrolio della Russia con l’Asia è cresciuto dopo il conflitto in Ucraina, ma una delle sue rotte più redditizie, quella indiana, ha delle difficoltà nel pagare il carburante in valute diverse dal dollaro. L’India, che è diventata il più grande acquirente di petrolio via mare della Russia da quando i clienti europei si sono ritirati, ha insistito a luglio per pagare in rupie e l’attività commerciale sarebbe quasi andata in pezzi..

Secondo fonti informate, riprese da AF e Reuters, i fornitori di petrolio russi non potevano fare affari in rupie indiane a causa delle indicazioni informali della banca centrale russa che non avrebbe accettato la valuta; secondo la Banca centrale russa ricevere entrate in una valuta non convertibile e con poco valore al di fuori dell’India è “inutile”. La Russia ha limitate opportunità di spendere rupie poiché le sue importazioni dall’India sono insignificanti.

Verso la metà di agosto, almeno due grandi compagnie petrolifere russe hanno minacciato di dirottare verso altre destinazioni una dozzina di petroliere che trasportavano fino a un milione di tonnellate di petrolio dirette in India; come soluzione temporanea allo scontro sugli accordi indiani, i carichi sono stati pagati con una combinazione di yuan cinese, dollaro di Hong Kong come valuta di transizione nello yuan e dirham degli Emirati Arabi Uniti, che è ancorato al dollaro statunitense.

Tuttavia, hanno affermato che rimane il problema di trovare una valida alternativa al dollaro e che i problemi riguardano gli acquirenti in Africa, Cina e Turchia, che sono diventati i principali acquirenti del petrolio russo. Il problema più grande, tuttavia, riguarda l’India, che, secondo i dati Lseg ha acquistato oltre il 60% del petrolio russo trasportato via mare. È il più grande acquirente complessivo di greggio russo trasportato via mare dopo la Cina.

Secondo i trader coinvolti nel settore, meno del 10% della produzione russa di circa 9 milioni di barili di petrolio al giorno (bpd) viene venduta in dollari ed euro. La banca centrale russa non può operare in dollari a causa delle sanzioni, e mentre gli esportatori russi teoricamente possono utilizzare la valuta, evitarla ha il vantaggio di rendere più difficile per gli Stati Uniti e altri governi occidentali monitorare il loro commercio.

Le alternative, tuttavia, comportano elevati livelli di rischio per entrambe le parti dell’accordo. Nei primi mesi di quest’anno l’India doveva alla Russia circa 40 miliardi di dollari per petrolio e altre forniture. Fare affari in rupie è particolarmente difficile per la Russia. L’India incoraggia la spesa della rupia sul suo territorio e ha imposto tassi di cambio punitivi sulla conversione della rupia in altre valute, che a volte ammontano a oltre il 10% dell’importo convertito.

La situazione potrebbe migliorare se la Russia importasse più beni dall’India, che potrebbero essere pagati in rupie. Invece, l’India ha importato di più dalla Russia, mentre la Russia è stata uno dei principali importatori di automobili, attrezzature e altri beni dalla Cina.

Le importazioni dell’India dalla Russia hanno raggiunto i 30,4 miliardi di dollari nel periodo aprile-settembre, con il deficit commerciale con Mosca che si è ampliato a 28,4 miliardi di dollari rispetto ai circa 17 miliardi di dollari dello stesso periodo dell’anno scorso, secondo i dati pubblicati sul sito web del ministero del Commercio indiano. La principale raffineria indiana, Indian Oil Corp, sta faticando a saldare alcuni pagamenti, principalmente per l’acquisto della qualità russa Sokol, leggera e dolce, dal progetto Sakhalin 1.

Funzionari russi e dirigenti petroliferi hanno spinto gli acquirenti indiani a pagare in yuan cinesi, che per la Russia è una valuta più utile. Per l’India, l’utilizzo dello yuan è molto delicato, anche se le raffinerie private indiane sono tornate allo yuan a causa della mancanza di altre opzioni dopo lo scontro di inizio anno.

Le raffinerie statali indiane si sono rivolte al dirham degli Emirati Arabi Uniti, ma ciò è stato complicato da ulteriori requisiti di compensazione poiché la linea più dura di Washington rende diffidenti gli altri governi. Da ottobre, diverse banche degli Emirati Arabi Uniti hanno rafforzato il controllo sui clienti focalizzati sulla Russia per garantire il rispetto del limite di prezzo.

Anna Lotti

