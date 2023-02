DEDOLLARIZZAZIONE. Le banche centrali comprano più oro

L’acquisto di oro da parte delle banche centrali ha raggiunto il livello più alto in 55 anni, come mostrano i dati pubblicati il 31 gennaio, poiché il congelamento degli asset in dollari della Russia ha spinto i paesi a cercare alternative meno vulnerabili alle sanzioni economiche.

Gli acquisti netti del metallo da parte delle banche centrali nel 2022 sono stati pari a 1.135 tonnellate nel 2022, secondo un rapporto del World Gold Council. È il dato più alto dal 1967, quando le banche europee hanno acquistato oro in massa come deficit degli Stati Uniti e la svalutazione della sterlina britannica ha iniziato a minare il legame tra oro e dollaro, riporta Nikkei.

Il Council esamina le riserve d’oro segnalate al Fondo monetario internazionale. Le informazioni affidabili provenienti da altre fonti sugli acquisti che non sono stati segnalati al Fmi sono incluse nel totale globale senza essere attribuite a un paese specifico.

Si ritiene che la frenesia degli acquisti dello scorso anno sia stata innescata dalle sanzioni imposte alla Russia per la sua invasione dell’Ucraina.

La Cina è stata l’acquirente principale. L’anno ha portato il suo primo aumento segnalato delle riserve auree in tre anni, con un totale di 62 tonnellate aggiunte a novembre e dicembre. I suoi acquisti effettivi potrebbero essere stati ancora maggiori, dato il calo di circa il 20% delle sue partecipazioni di debito statunitense nel corso dell’anno fino a novembre. Ciò è avvenuto quando Pechino ha adottato misure per allontanarsi dal dollaro, compreso l’acquisto di petrolio in yuan.

Altre banche centrali che hanno effettuato importanti acquisti di oro includono la Turchia colpita dall’inflazione con 148 tonnellate; India con 33 tonnellate; Qatar con 35 tonnellate; e l’Uzbekistan con 34 tonnellate. Sebbene il Council non riveli informazioni dettagliate sui suoi metodi, si ritiene che la Russia sia stata un grande acquirente di oro nel 2022.

L’acquisto di oro da parte delle banche centrali di tutto il mondo ha guadagnato terreno nell’ultimo decennio, dopo la crisi finanziaria globale.

Secondo Rakuten Securities, la Russia è cresciuta di più nel decennio fino al 2022, più che raddoppiando a 2.298 tonnellate, seguita dalla Cina con un aumento di circa 950 tonnellate. La quota di oro nelle riserve valutarie della Russia è salita a circa il 20% da circa il 10%. Il Venezuela è passato da poco più del 10% a più dell’80%.

Molti dei paesi che aumentano le loro riserve auree si collocano in basso nell’indice di democrazia liberale dell’Istituto V-Dem dell’Università svedese di Göteborg.

L’Ungheria, che sta affrontando le sanzioni dell’Ue per le riforme democratiche, ha aumentato le sue riserve auree di trenta volte fino a 94 tonnellate nell’ultimo decennio. Oltre a prepararsi per le sanzioni, alcuni paesi stanno aumentando gli acquisti di oro poiché crescono le preoccupazioni per le prospettive economiche globali e l’inflazione.

La Banca nazionale polacca, che ha aumentato le proprie disponibilità di 125 tonnellate negli ultimi 10 anni a 244 tonnellate, ha affermato che l’oro non è direttamente collegato a nessuna economia e quindi può resistere alle turbolenze del mercato finanziario globale.

Gli acquisti di oro da parte delle banche centrali sono il simbolo del loro allontanamento dal dollaro. Il biglietto verde rappresentava oltre il 70% delle riserve valutarie presso le banche centrali nel 2000, ma ora la percentuale è scesa a meno del 60%.

Il dollaro rimane ancora una valuta dominante, rappresentando l’88% delle transazioni globali, il cui totale ammonta al 200% per importazioni ed esportazioni. Ma la Cina ha acquistato petrolio in yuan dalla Russia e dall’Iran, con la valuta che sale al 5° posto nelle transazioni globali.

Antonio Albanese