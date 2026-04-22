DEDOLLARIZZAZIONE. Gli Emirati potrebbero passare allo Yaun cinese nei pagamenti petroliferi 

Gli Emirati Arabi Uniti (EAU) hanno avvertito Washington che potrebbero passare allo yuan cinese o ad altre valute per il pagamento delle vendite di petrolio in caso di grave carenza di dollari statunitensi.

Come riportato il 21 aprile dalla pubblicazione russa del settore petrolifero Neft i Kapital, l’avvertimento è giunto durante i colloqui tra funzionari degli EAU e degli Stati Uniti su una potenziale ancora di salvezza finanziaria nel caso in cui la guerra tra Stati Uniti e Iran spingesse il Paese del Golfo in una crisi più profonda.

I funzionari emiratini hanno segnalato a Washington che, in caso di grave carenza di dollari, potrebbero iniziare a pagare il petrolio in yuan o in altre valute, riporta poi BneIntelliNews.

Il dirham è attualmente ancorato al dollaro, con riserve valutarie degli EAU pari a circa 270 miliardi di dollari, ma a seguito di oltre un mese di guerra contro il Paese da parte dell’Iran e del fallimento degli Stati Uniti nel proteggere città come Dubai e Abu Dhabi.

Un eventuale abbandono del dollaro per il pagamento delle esportazioni energetiche da parte degli EAU rappresenterebbe un duro colpo per lo status globale della valuta statunitense, che si basa in gran parte sul sistema del petrodollaro.

La scorsa settimana, il governatore della Banca Centrale degli Emirati Arabi Uniti, Khaled Mohamed Balama, ha sollevato con il Segretario del Tesoro statunitense Scott Bessent e con funzionari del Tesoro e della Federal Reserve a Washington l’idea di una linea di swap valutario. Non è stata ancora presentata una richiesta formale.

Le aziende indiane che hanno ripreso gli acquisti di petrolio russo in seguito all’allentamento delle sanzioni statunitensi pagano principalmente in dirham quando si rivolgono ai produttori statali russi e in yuan quando si rivolgono a produttori privati, con il governo indiano che non incoraggia quest’ultima pratica.

La Russia sta perseguendo da diversi anni la dedollarizzazione del suo commercio energetico, con pagamenti sempre più spesso effettuati nelle valute nazionali. I produttori russi hanno generalmente evitato di accettare rupie indiane, a differenza della loro disponibilità ad accettare yuan.

L’avvertimento degli Emirati Arabi Uniti sul dollaro giunge mentre navi da guerra cinesi sono state inviate verso lo Stretto di Hormuz in risposta al sequestro da parte degli Stati Uniti della nave iraniana Touska. Pechino ha difeso il suo diritto di transito attraverso lo stretto in virtù di accordi commerciali con Teheran, e il ministro della Difesa, l’ammiraglio Dong Jun, ha lanciato a Washington il più severo avvertimento da parte del governo cinese dall’inizio della guerra.

Gli Emirati Arabi Uniti sono stati uno degli Stati del Golfo più esposti alle ripercussioni regionali del conflitto, con la posizione di Dubai come hub finanziario e logistico colpita dall’interruzione del traffico marittimo attraverso lo Stretto di Hormuz e dal blocco navale dei porti iraniani.

Antonio Albanese

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