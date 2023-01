DEDOLLARIZZAZIONE. Argentina e Brasile: dicono addio al dollaro

Una nuova collaborazione potrebbe dare il via alla seconda più grande unione monetaria dopo l’Unione Monetaria Europea, creata nel 1992. In quell’occasione, i membri dell’eurozona si unirono e fu creato l’euro. La moneta alternativa è stata lanciata dall’Argentina e dal Brasile, che fanno parte del blocco commerciale Mercosur, e intendono invitare anche altri Paesi dell’America Latina.

Uruguay, Paraguay e Venezuela sono ovviamente in discussione ma la proposta verrà sicuramente allargata.

I vicini degli Stati Uniti sono passati all’azione dopo che l’Argentina ha iniziato a lottare con il tasso di inflazione più alto degli ultimi 30 anni. Ha raggiunto quasi il 100% e non è più in grado di utilizzare la sua moneta è troppo debole. Molti mercati emergenti sono alla ricerca di alternative al forte dollaro statunitense, che negli ultimi anni ha invaso questa parte del continente.

A suo merito, prima che Brasile e Argentina tentassero di creare una moneta comune ci sono stati altri tentativi. È così che sono nati il franco CFA in Africa e il dollaro dei Caraibi orientali. Entrambi sono completamente irrilevanti e non competitivi all’interno della Banca Mondiale.

Se venisse creata una moneta unica, rappresenterebbe circa il 5% del PIL mondiale. In confronto, l’Eurozona copre oggi il 14% del PIL mondiale. Perché Argentina e Brasile commerciano attivamente tra loro: il fatturato commerciale nei primi 11 mesi del 2022 è stato di 26,4 miliardi di dollari, con un aumento di quasi il 21% rispetto allo stesso periodo del 2021.

In altre parole, questi Paesi latini hanno maggiori possibilità di successo, se non altro perché sono in grado di usare una moneta comune, a partire dal mercato locale. La valuta sarà sostenuta da materie prime. Anche se in un primo momento avrà ripercussioni solo sulle transazioni internazionali tra paesi limitrofi.

Dopo l’Euro, e dopo il rafforzamento del rublo che viene scambiato direttamente con altri 9 paesi, ora è l’America Latina che vuole dire addio al dollaro che sta strangolando l’economia locale.

Lucia Giannini