DAVOS LATINA. Kast incontra Lula

Il presidente brasiliano Luiz Inácio Lula da Silva e il presidente eletto del Cile José Antonio Kast hanno tenuto il loro primo incontro bilaterale a Panama martedì, poco dopo il loro arrivo al Forum Economico Internazionale per l’America Latina e i Caraibi, un evento promosso dagli organizzatori e dai media regionali come una “Davos latina”.

I colloqui si sono svolti a porte chiuse e hanno riunito leader di schieramenti politici opposti. Dopo l’incontro, Kast lo ha descritto come “costruttivo” e ha affermato che il Sud America si trova ad affrontare sfide “enormi” in termini di sicurezza, progresso economico e riduzione della povertà. Ha sostenuto che la cooperazione tra Cile e Brasile “può guidare il cambiamento di cui la nostra regione ha bisogno”, in un post su X, riporta MercoPress.

Il Ministero degli Esteri brasiliano aveva definito tali contatti come normali, a margine di un incontro che riunirà diversi capi di Stato. “Manteniamo il dialogo con tutti i presidenti della regione e le nostre relazioni non dipendono dal ciclo politico”, ha dichiarato Gisela Padovan, segretaria del Ministero per l’America Latina e i Caraibi, sottolineando che il Brasile era già in contatto con il presidente eletto del Cile.

Il forum si tiene a Panama City ed è iniziato il 28 per concludersi oggi, 29 gennaio, e si prevede che riunirà presidenti, leader aziendali e istituzioni multilaterali. La CAF ha dichiarato che la sessione di apertura vedrà la partecipazione del Presidente di Panama José Raúl Mulino, di Lula, del Presidente della Bolivia Rodrigo Paz, del Presidente dell’Ecuador Daniel Noboa, del Presidente del Guatemala Bernardo Arévalo e del Primo Ministro della Giamaica Andrew Holness, con la partecipazione di Kast in qualità di Presidente eletto del Cile.

I media regionali hanno evidenziato un’agenda incentrata su crescita, stabilità macroeconomica, investimenti, transizione energetica, trasformazione digitale e coesione sociale, con gli organizzatori che mirano a posizionare il forum come una piattaforma ricorrente di alto livello per l’America Latina e i Caraibi.

Pur non essendo stato diffuso alcun resoconto ufficiale del dibattito Lula-Kast, ma le dichiarazioni pubbliche di Kast hanno indicato la sicurezza e la cooperazione economica come temi centrali, sottolineando un più ampio modello di impegno interideologico tra i governi della regione.

Maddalena Ingroia

