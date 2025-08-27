DANIMARCA. Copenaghen denuncia operazioni d’influenza USA per annettersi la Groenlandia

Il ministro degli Esteri danese ha convocato il più alto diplomatico statunitense a Copenaghen in seguito alle segnalazioni dell’intelligence danese secondo cui cittadini statunitensi avrebbero condotto operazioni di influenza segrete in Groenlandia. Trump ha scelto il co-fondatore di PayPal Ken Howery come nuovo ambasciatore degli Stati Uniti in Danimarca, ma la missione statunitense a Copenaghen è attualmente guidata dall’incaricato d’affari Mark Stroh, si legge sul suo sito web.

L’emittente pubblica DR ha citato fonti anonime secondo cui il governo ritiene che almeno tre cittadini statunitensi legati all’amministrazione del presidente Donald Trump siano stati coinvolti in operazioni di influenza volte a promuovere la secessione della Groenlandia dalla Danimarca agli Stati Uniti. Siamo consapevoli che attori stranieri continuano a mostrare interesse per la Groenlandia e la sua posizione nel Regno di Danimarca”, ha dichiarato il ministro degli Esteri Lars Lokke Rasmussen in una nota, riporta Reuters. “Non sorprende quindi che in futuro assisteremo a tentativi esterni di influenzare il futuro del Regno”, ha concluso Rasmussen.

Né l’emittente né il ministero hanno fatto i nomi delle persone segnalate nei rapporti di intelligence.

Trump ha affermato di volere che gli Stati Uniti prendano il controllo della Groenlandia, un territorio danese semi-autonomo ricco di minerali e strategicamente situato nell’Artico, per ragioni di sicurezza nazionale e internazionale, e non ha escluso l’uso della forza per farlo.

La sua proposta è stata fermamente respinta sia a Copenaghen che a Nuuk, la capitale della Groenlandia. Sebbene Trump abbia da allora espresso rispetto per il diritto della Groenlandia a determinare il proprio futuro, le sue dichiarazioni sulla potenziale occupazione del territorio con la forza hanno alimentato l’incertezza tra i suoi 57.000 abitanti.

Allo stesso tempo, la Danimarca ha cercato di rafforzare le sue relazioni con la Groenlandia, ex colonia ma ora territorio autonomo all’interno del Regno di Danimarca, mobilitando gli alleati europei per controbilanciare le ambizioni statunitensi nella regione.

In segno di solidarietà, il presidente francese Emmanuel Macron ha visitato la Groenlandia a giugno, accolto da centinaia di persone del posto. Ciò contrasta con l’accoglienza ricevuta dal vicepresidente statunitense J.D. Vance a marzo, quando le proteste lo hanno costretto a restare dentro la base aerea statunitense e ad annullare il progetto di far partecipare la moglie a una gara di slitte trainate da cani.

Il servizio di sicurezza nazionale e intelligence danese, PET, ha dichiarato in una nota di ritenere “che la Groenlandia, soprattutto nella situazione attuale, sia un obiettivo per campagne di influenza di vario tipo”.

“Ciò potrebbe essere fatto sfruttando disaccordi esistenti o inventati, ad esempio in relazione a singole questioni note, o promuovendo o rafforzando determinate opinioni in Groenlandia riguardo al Regno di Danimarca e agli Stati Uniti o ad altri paesi con un interesse particolare per la Groenlandia”, ha affermato.

Lucia Giannini

