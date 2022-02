CYBERWARFARE. Cina e Russia hanno più hacker militari che gli USA

La Russia e la Cina hanno dedicato più forze militari cyber rispetto agli Stati Uniti, secondo una ricerca del londinese International Institute for Strategic Studies. Il report Military Balance dell’IISS, che valuta le tendenze militari globali, ha cercato di fornire una ripartizione che valuta le capacità militari cibernetiche di queste nazioni basate principalmente sulle forze militari in servizio attivo con una responsabilità per le operazioni nel cyberspazio.

Secondo il rapporto, il 33% delle forze militari cyber della Russia sono concentrate sugli effetti, rispetto al 18,2% delle forze militari cinesi e al 2,8% delle forze statunitensi. Questi dati sono stati ricavati dalla composizione delle principali forze cyber secondo i ruoli assegnati alle singole unità, riporta C4isr.

Gli autori del rapporto hanno chiarito che la parola “effetti” si riferisce generalmente alle azioni per negare, degradare, interrompere o distruggere, nonché quelle condotte da proxy in collaborazione con un attore governativo. Può anche includere una serie di altre capacità come la capacità di ricercare vulnerabilità, scrivere o utilizzare malware, e mantenere il comando e il controllo attraverso gli exploit.

«La Russia è una potenza informatica altamente capace. Le capacità informatiche sono parte di un quadro più ampio di operazioni di informazione, e i documenti strategici generalmente si riferiscono alla sicurezza informatica sotto la rubrica “sicurezza delle informazioni”», si legge nel rapporto Military Balance.

Nel luglio 2021, la Russia ha rilasciato un aggiornamento della sua strategia di sicurezza nazionale, dedicando una sezione alla sicurezza delle informazioni e sottolineando l’ulteriore sviluppo di forze e capacità militari cibernetiche.

Il rapporto dell’IISS ha osservato che la Cina ha anche mostrato significativi miglioramenti nelle sue capacità militari cibernetiche nell’ultimo decennio, integrando operazioni cibernetiche offensive nelle recenti esercitazioni militari. La Russia assegna anche una quantità significativa di personale alla risposta agli incidenti: secondo IISS si tratta dell’80% delle sue forze dedicate alla missione. Questo è confrontato con il 29% da parte degli Stati Uniti e il 9,1% da parte cinese.

Infine, tutte e tre le nazioni hanno dedicato all’incirca la stessa proporzione di forze per condurre cyber intelligence, sorveglianza e ricognizione, oscillando tra il 50% e il 54%.

Luigi Medici