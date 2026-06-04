CYBERSECURITY. Nonostante le pressioni, l’UE sta imboccando la via della sovranità digitale

Anthropic sta estendendo l’accesso a Mythos, il suo potente modello di sicurezza informatica, a 150 nuovi partner in oltre 15 paesi, pur avvertendo che un attacco riuscito a uno qualsiasi dei suoi sistemi potrebbe colpire più di 100 milioni di persone.

L’azienda, considerata la principale rivale di ChatGPT di OpenAI, ha annunciato ad aprile il lancio di Mythos, un modello che, a suo dire, “ha già individuato migliaia di vulnerabilità di elevata gravità, incluse alcune in tutti i principali sistemi operativi e browser web”, riporta EuroNews.

Inizialmente, l’accesso a Mythos era limitato a 50 partner che avevano avuto accesso al modello di anteprima nell’ambito del cosiddetto “Progetto Glasswing” e, secondo Anthropic, lo hanno utilizzato per individuare oltre 10.000 falle di sicurezza di elevata o critica gravità. Ora, il progetto include organizzazioni di oltre 15 paesi e copre molti settori, tra cui energia, acqua, sanità, comunicazioni e hardware, ha affermato l’azienda.

“Ciò che accomuna tutti i partner è che un attacco riuscito al loro codice sorgente potrebbe essere catastrofico”, ha affermato l’azienda, stimando che un attacco informatico colpirebbe oltre 100 milioni di persone per la maggior parte delle nuove organizzazioni partner.

Un potenziale cliente è la Commissione Europea, che ha confermato ai media statunitensi di essere stata contattata da Anthropic per utilizzare Mythos.

L’azienda sta espandendo il suo programma perché stima che nel prossimo anno altre aziende di IA avranno modelli altrettanto potenti e “potrebbero rilasciarli senza le necessarie misure di sicurezza che ne impediscano l’uso improprio”. “In quello scenario, gli attacchi informatici potrebbero verificarsi con molta più frequenza e in forme molto più imprevedibili”, ha scritto l’azienda. L’espansione del Progetto Glasswing arriva appena un giorno dopo che Anthropic ha presentato in via riservata la documentazione per la quotazione in borsa. L’azienda ha inoltre recentemente ricevuto un finanziamento di 65 miliardi di dollari e ora vale quasi 1.000 miliardi di dollari.

Inoltre, il Ministero della Difesa olandese sta valutando la possibilità di sostituire il software Palantir entro i prossimi due anni. Il Segretario di Stato alla Difesa, Derk Boswijk, ha dichiarato alla Camera dei Rappresentanti il ​​2 giugno che entro due anni dovrà essere disponibile un’alternativa “completa e affidabile”, riporta CyberNews. Tuttavia, non prima, poiché la sostituzione comporterebbe “rischi per la sicurezza limitati”. Boswijk ha affermato che Palantir è in uso dal 2010 “in modo molto limitato, compartimentato e su piccola scala”. Palantir è utilizzato anche dal Comando delle Operazioni Speciali olandese , che svolge un ruolo cruciale nelle operazioni militari segrete.

Nel frattempo, il suo co-fondatore, Peter Thiel, ha criticato aspramente l’UE per il suo quadro normativo. Molti governi europei, tra cui Francia, Germania, Regno Unito e Grecia, si affidano al software di Palantir.

Tuttavia, la recente spinta del continente verso la sovranità digitale sta spingendo i governi a riconsiderare le proprie scelte. L’agenzia di intelligence interna tedesca ha recentemente assegnato alla società francese ChapsVision un contratto per la fornitura di software per l’analisi di grandi quantità di dati, preferendola a Palantir, nonostante le aggressive attività di lobbying della società statunitense.

La Commissione per la scienza, l’innovazione e la tecnologia del Parlamento britannico ha recentemente definito la dipendenza da Palantir nei sistemi digitali del settore pubblico una “debolezza inaccettabile”, esortandola a rivedere l’accordo da 330 milioni di sterline stipulato dal Servizio Sanitario Nazionale britannico con l’azienda.

Tommaso Dal Passo

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