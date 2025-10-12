CYBERSECURITY. manager e decision maker locali insieme per connettere innovazione tecnologica e tessuto produttivo

A Bologna, Firenze e Roma si sono tenuti gli incontri che hanno coinvolto gli imprenditori in challenge e attività immersive dedicate alla cybersecurity

Dopo il successo delle prime tappe, è ripartito il Cyber Arena Tour di Windstre Business, l’iniziativa itinerante dedicata alla diffusione della cultura digitale e della sicurezza informatica tra le aziende, con un format che unisce attività interattive e momenti di formazione.

Il nuovo ciclo di incontri si è svolto a Bologna, presso il Living Place Hotel, a Bagno a Ripoli (FI), nella cornice del centro sportivo Viola Park della Acf Fiorentina, e a Roma, al Salone delle Colonne nel quartiere Eur. Le tappe hanno visto la partecipazione di manager aziendali e decision maker del territorio, provenienti da diverse realtà produttive, rappresentando un momento di connessione tra innovazione tecnologica e tessuto produttivo locale.

Ogni appuntamento ha offerto un’esperienza immersiva basata su gamification e simulazioni di attacchi cyber, in cui i partecipanti sono stati chiamati a prendere decisioni strategiche in tempo reale. Un’occasione per mettersi alla prova, dialogare con professionisti della sicurezza ed esplorare strumenti evoluti applicabili al proprio contesto aziendale.

Donato Di Nella, Corporate Sales Director di Windtre, ha commentato: “Attraverso iniziative come il Cyber Arena Tour, rendiamo l’innovazione concreta e vicina alle imprese. Il nostro obiettivo non è solo proporre tecnologia, ma abilitare nuove possibilità: aiutiamo le aziende a interpretare il cambiamento, semplificando la complessità digitale e trasformandola in strumenti preziosi per potenziare la propria attività. Per le aziende private e pubbliche investire in cybersecurity non è più un’opzione, ma una necessità”.

Il Cyber Arena Tour si conferma come uno strumento innovativo per promuovere un approccio consapevole alla trasformazione digitale, sensibilizzare sui rischi legati alla sicurezza informatica e aiutare le aziende a cogliere le opportunità offerte dalle tecnologie emergenti. Il progetto si inserisce nella più ampia strategia di Windtre Business di essere un partner strategico, capace di abilitare l’innovazione per ogni segmento del mercato B2B e B2G, dalle microimprese ai grandi gruppi industriali, fino agli enti pubblici, con soluzioni scalabili, flessibili e personalizzabili, pensate per rispondere alle esigenze specifiche di ciascun segmento.

Redazione