CYBERCRIME. L’Interpol coordina un’operazione con 22 paesi contro le reti dell’Africa occidentale

L’Interpol ha annunciato il 25 agosto l’arresto di 58 persone, collegate a gruppi criminali informatici organizzati nell’Africa occidentale, in 22 paesi e sei continenti, nell’ambito dell’Operazione Jackal IV, condotta tra novembre 2025 e giugno 2026. L’Interpol afferma che la denominata Operazione Jackal IV dimostra la forza della cooperazione internazionale, che molti aspetti sono ancora oggetto di indagine ma i risultati preliminari includono arresti in Argentina, Italia, Romania e Sudafrica. L’Interpol ha dichiarato che si tratta di una risposta alla minaccia globale in costante aumento rappresentata da queste reti criminali, come il gruppo nigeriano Black Axe, ritenuto responsabile di una quota significativa di frodi finanziarie informatiche a livello mondiale, aggiungendo che le truffe prendevano spesso di mira “pensionati nei paesi anglofoni”.

L’operazione globale durata otto mesi e mirata ai gruppi della criminalità organizzata nell’Africa occidentale, identificando 263 sospetti, si è concentrata su obiettivi di alto profilo, schemi di riciclaggio di denaro e beni illeciti per supportare gli arresti e agevolare i procedimenti giudiziari; truffe sentimentali e finanziarie; frodi legate a criptovalute e investimenti; compromissione della posta elettronica attraverso furti di identità tramite email aziendali. L’Interpol ha inoltre affermato che l’operazione ha permesso di analizzare le tendenze emergenti, come ad esempio l’uso del sextortion -l’estorsione sessuale- per colpire i minori, con vittime anche di soli 14 anni. I criminali in genere contattano i minori tramite i social media, instaurano un rapporto di fiducia e li costringono a condividere immagini o video espliciti. Minacciano quindi di diffondere questo materiale ai contatti della vittima se non viene pagato un riscatto.

“Seguendo i flussi finanziari illeciti attraverso i confini, stiamo colpendo la linfa vitale della criminalità organizzata e rendendo sempre più difficile per le reti criminali trarre profitto dalle loro attività”, ha dichiarato in un comunicato Tomonobu Kaya, direttore del centro per i crimini finanziari dell’Interpol. Durante l’operazione, l’Interpol ha contribuito al coordinamento transfrontaliero e alla condivisione di informazioni. Ha inoltre fornito supporto e formazione specializzata per le indagini sul riciclaggio di denaro ai paesi partecipanti. Oltre alle frodi informatiche, le reti dell’Africa occidentale erano coinvolte anche in altri crimini gravi e violenti.

Osservando nel dettaglio alcuni Paesi: in Sudafrica, la polizia ha effettuato irruzioni in sette siti collegati a un’organizzazione criminale dedita a truffe sentimentali e finanziarie, arrestando 39 persone, sequestrando 2,67 milioni di dollari e bloccando 257 conti bancari. L’Interpol ha precisato che l’operazione ha fatto seguito a precedenti operazioni Jackal, tra cui Jackal III del 2024, che ha portato all’arresto di 300 persone legate a Black Axe e gruppi affiliati. È stato inoltre osservato che alcune di queste organizzazioni criminali si rifornivano di servizi di “crimine come servizio” da fornitori esterni, spesso attraverso il dark web, per esternalizzare attività chiave come il riciclaggio di denaro e altre operazioni cruciali. Ed ancora, si stima che una truffa finanziaria rumena abbia sottratto e riciclato 143 milioni di euro a livello globale.

Black Axe è una rete criminale clandestina che si occupa di traffico di esseri umani, prostituzione e omicidi in tutto il mondo. La Nigeria è il suo principale bacino di reclutamento e molti dei suoi membri sono laureati e vengono arruolati durante gli studi. Invece, in Italia, è stato identificato un individuo in relazione a una rete paneuropea di riciclaggio di denaro che utilizzava società di comodo, servizi di trasferimento di denaro e prelievi in contanti per occultare la provenienza dei fondi. Un singolo conto ha riciclato 845.000 euro attraverso 560 transazioni utilizzando 20 diversi strumenti finanziari.

Secondo il Rapporto di valutazione delle minacce informatiche in Africa 2026 dell’INTERPOL, pubblicato ad agosto, gli attacchi informatici stanno diventando più rapidi, più scalabili e sempre più difficili da individuare per vittime e piattaforme. Si evidenzia un cambiamento epocale: la criminalità informatica si è evoluta in un ecosistema industrializzato e senza confini. Tra i principali risultati descritti: il 55% dei crimini informatici denunciati in Africa è basato sull’intelligenza artificiale; le truffe online sono la forma di criminalità informatica più frequentemente denunciata; i settori più colpiti sono i servizi finanziari, le telecomunicazioni e le istituzioni governative; le perdite finanziarie legate alla criminalità informatica sono più che raddoppiate dal 2024, raggiungendo i 484 milioni di dollari; il 72% dei paesi intervistati ha segnalato la presenza di centri di frode, con la maggiore concentrazione nell’Africa meridionale e occidentale; i criminali stanno eludendo i controlli biometrici creando identità sintetiche generate dall’intelligenza artificiale che combinano dati personali reali con elementi falsificati.

Già a dicembre 2025 l’Assemblea Generale dell’INTERPOL, che conta 196 paesi membri, ha esortato gli Stati parte a adottare un approccio internazionale unificato per combattere la criminalità informatica e a ratificare la Convenzione delle Nazioni Unite in materia.

Tuttavia, l’azione dell’Interpol non è sufficiente per la sicurezza cibernetica. L’estensione del conflitto in Medio Oriente alla dimensione informatica era già nota e si è rapidamente espansa. Da ultimo, infatti, il 24 agosto il Cyber Support Front, legato all’“Asse della Resistenza” ha rivendicato, pubblicandolo anche sul proprio canale Telegram, l’infiltrazione di successo nella Novamill Systems Ltd, un’azienda israeliana fornitrice di servizi militari specializzata in lavorazioni meccaniche di precisione e reverse engineering per la Israel Aerospace Industries.

L’operazione avrebbe disabilitato tutte le principali apparecchiature di fabbrica e le macchine da taglio CNC di precisione, estraendo un terabyte di dati sensibili, inclusi progetti per componenti di aerei da combattimento, sistemi di guida e ottiche di puntamento termico, secondo quanto riportato da Tasnim News. Il gruppo ha utilizzato strumenti informatici sviluppati internamente negli ultimi sei mesi per aggirare le reti interne e ha inviato un avviso diretto al personale dell’azienda, affermando che le loro informazioni personali erano state compromesse e dichiarando che la fabbrica “non è più un luogo sicuro” per loro. Questo attacco segue precedenti operazioni che hanno preso di mira più di 10 aziende israeliane del settore della difesa, tra cui Bzmt, Imco, Maya e CarsoMetal, per disabilitare le linee di produzione nell’ambito di un dichiarato “blocco informatico” in cui tutte le infrastrutture critiche sono considerate “obiettivi legittimi”.

Paolo Romano

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