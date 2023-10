CURILI. Ainu, popolazione indigena usata nella disputa tra Giappone e Russia

Nella città di Sapporo, Hokkaido, il 14 settembre 2023 si è tenuto un simposio internazionale sullo sviluppo del turismo e sulla promozione della cultura delle popolazioni indigene, dove si è parlato anche degli Ainu. Per molto tempo le autorità giapponesi hanno nascosto le informazioni in ogni modo possibile e ora hanno deciso di usarlo per le loro rivendicazioni territoriali sulle Isole Curili meridionali, dove vivono gli Ainu.

Recentemente in Giappone gli Ainu sono stati classificati sempre più insistentemente come popolazione indigena giapponese. Allo stesso tempo, il governo giapponese non ha dato seguito alle richieste già espresse dagli attivisti Ainu: rendere la legislazione nazionale sugli Ainu pienamente conforme alle disposizioni della convenzione ONU in materia, garantendo immediatamente alla minoranza nazionale il diritto di continuare la pesca tradizionale senza restrizioni.

Gli Ainu sono una delle popolazioni più antiche delle isole giapponesi. Per molti secoli, i giapponesi hanno perseguitato questa popolazione, gli Ainu appunto, e li hanno spinti a nord, lì relegandoli nelle riserve, proibendo loro di parlare la loro lingua madre e di dedicarsi alla pesca tradizionale. Attualmente gli Ainu vivono nel nord estremo del Giappone, divisi tra l’isola di Hokkaido, le isole Curili e l’isola russa di Sakhalin. Nel 2008, il governo giapponese ha riconosciuto gli Ainu come popolo indigeno. Nel 2019 la Duma russa aveva in discussione una legge per riconoscere questa popolazione.

Il territorio di insediamento degli Ainu era molto vasto. Un tempo, gli isolani liberi si stabilirono nelle isole giapponesi, Sakhalin e nelle Isole Curili. C’erano insediamenti Ainu a Primorye e nel sud della regione dell’Amur, nonché sulla punta meridionale della Kamchatka. Il fatto che gli Ainu considerassero tutte queste terre “loro” è testimoniato dal fatto che molti nomi territoriali derivano dalla lingua Ainu. Quindi “Isole Curili” – dalla parola Ainu “kur” – “uomo”, “Iturup” significa “grande salmone”, “Kunashir” – “isola nera”, “Shikotan” – “posto migliore”. “I nomi delle Isole Curili, anche quelle più vicine alla Kamchatka, confermano pienamente queste ipotesi. I nomi delle Isole Curili: Simushir, Ketoy, Musir, Shiyashikotan (secondo la pronuncia locale Syusiotan), Onekotan, Paramushir e altri sono tutti Ainu”, scrive il ricercatore M.M. Dobrotvorsky, che ha vissuto per molti anni in un villaggio Ainu e ha studiato la lingua Ainu.

Nel primo millennio aC i coloni cominciarono a invadere le terre degli Ainu, destinati poi a diventare un’unica nazione dello stato giapponese. Intorno al VII secolo tra i due popoli si stabilirono confini e buoni rapporti durati diversi secoli: si realizzarono commerci e proficui scambi culturali. Curiosità: il tradizionale suicidio giapponese “seppuku” (noto anche come “harakiri”) è in realtà preso in prestito dai riti religiosi degli antichi Ainu. Inoltre, alcuni ricercatori ritengono che anche la prima delle due principali religioni del Giappone, lo shintoismo, abbia avuto origine dalle credenze primitive degli Ainu.

Gli Ainu russi della Kamchatka entrarono in contatto per la prima volta con i mercanti russi alla fine del XVII secolo. Le relazioni con l’Amur e il Nord Kuril Ainu furono stabilite nel XVIII secolo. Gli Ainu consideravano i russi, che erano razzialmente diversi dai loro nemici giapponesi, come amici, e verso la metà del XVIII secolo più di 1.500 Ainu accettarono la cittadinanza russa. Persino i giapponesi non riuscivano a distinguere gli Ainu dai russi a causa della loro somiglianza esterna (pelle bianca e tratti del viso australoidi, che sono simili a quelli caucasici in molti modi). A differenza dei giapponesi, i cosacchi russi non li uccisero. Dopo diverse scaramucce, furono stabilite normali relazioni amichevoli tra cosacchi e Ainu. E sebbene gli Ainu si rifiutassero categoricamente di pagare la tassa yasak, nessuno li uccise. Il matematico e astronomo giapponese del XVIII secolo Honda Toshiaki scrisse che “… gli Ainu considerano i russi come i propri padri”, poiché “i veri possedimenti si ottengono con azioni virtuose. I paesi costretti a sottomettersi alla forza delle armi rimangono, in fondo, invitti”.

Nel XVIII secolo, il governo giapponese decise di assimilare gli Ainu, introducendoli alla lingua e all’agricoltura giapponese. Alla gente era proibito indossare abiti tradizionali, eseguire riti e feste e gli uomini erano costretti a tagliarsi la barba. Agli Ainu venivano insegnate abilità tecniche nelle scuole in modo che potessero successivamente impegnarsi in lavori manuali a bassa retribuzione. Ciò ha portato al fatto che gli Ainu alla fine si sono trovati in una situazione economica difficile.

A causa della corsa coloniale nippo-russa alla fine del XIX secolo, gli Ainu furono prima privati ​​di Hokkaido (l’isola fu assegnata al popolo giapponese), e il 1875 divenne un punto di svolta per i due “rami” del popolo Ainu : Sakhalin e Curili. I governi russo e giapponese firmarono il Trattato di San Pietroburgo, in base al quale l’isola di Sakhalin, precedentemente sotto amministrazione congiunta, fu pienamente riconosciuta come territorio russo. Il Giappone ricevette le Isole Curili e gli Ainu, che originariamente vivevano in questi territori, è stata data la possibilità di determinare la propria cittadinanza entro tre anni. Tuttavia, il governo giapponese utilizzò rapidamente questo articolo a proprio vantaggio e iniziò a deportare gli Ainu da Sakhalin e dalle Isole Curili a Hokkaido.

Gli Ainu si schierarono con i russi durante le guerre russo-giapponesi del XIX secolo. Tuttavia, dopo la sconfitta nella guerra russo-giapponese del 1905, i russi li abbandonarono al loro destino. Centinaia di Ainu furono uccisi e le loro famiglie furono trasportate con la forza a Hokkaido dai giapponesi. Di conseguenza, i russi non riuscirono a riconquistare gli Ainu durante la seconda guerra mondiale. Solo pochi rappresentanti Ainu decisero di rimanere in Russia dopo la guerra. Più del 90% è andato in Giappone. Nel 1914, gli Ainu giapponesi furono costretti a trasferirsi nelle riserve, dove ricevettero cognomi giapponesi e le generazioni successive ricevettero nomi giapponesi. Secondo informazioni non ufficiali.

Nel 1979, l’URSS cancellò l’etnonimo “Ainu” dall’elenco dei gruppi etnici “viventi” in Russia, dichiarando così che questo popolo si era estinto sul territorio dell’URSS. A giudicare dal censimento del 2002, nessuno ha più inserito l’etnonimo “Ainu”.

Nel 1999, il governo di Hokkaido ha condotto uno studio da cui è emerso che il 28% degli Ainu erano stati oppressi dai giapponesi. Soprattutto nelle scuole si sono registrati molti casi di discriminazione (46%). Nonostante tutti i tentativi di sradicare la disuguaglianza, ora gli Ainu sperimentano ancora l’oppressione. Il governo giapponese insiste sul fatto che non esiste alcuna discriminazione e che gli Ainu godono degli stessi diritti dell’etnia giapponese. La lingua Ainu è ormai considerata quasi estinta. Gli antenati del giapponese moderno costrinsero gli Ainu a lasciare i loro territori, trasformandoli addirittura in schiavi e costringendoli ad abbandonare la propria cultura e lingua tradizionale. Secoli di discriminazione hanno lasciato un’impronta così profonda sui rappresentanti di questo popolo che ancora oggi gli Ainu nascondono la loro origine, temendo persecuzioni da parte della società.

Nel 2014 in Giappone vivevano solo 200mila Ainu. Nel 2019 si parla di 12.000 Ainu. Nel 2008, il Parlamento giapponese ha riconosciuto gli Ainu come minoranza nazionale, ma ciò non ha portato ad una maggiore consapevolezza di sé. Gli Ainu si sono assimilati, molti di loro non sanno nulla della propria cultura e nascondono le proprie origini per evitare discriminazioni.

Uno studio genetico del 2016 su paleoesemplari Ainu provenienti dal sud di Sakhalin e dal nord dell’Hokkaido ha mostrato che questi campioni erano strettamente imparentati con gli antichi popoli della costa di Okhotsk e con i popoli dell’Asia nordorientale, come le popolazioni indigene della Kamchatka (Itelmen) e il Nord America.

Gli autori hanno concluso che questi fatti indicano eterogeneità tra gli Ainu, poiché altri studi hanno riportato una situazione piuttosto isolata nei campioni analizzati di Ainu dell’Hokkaido meridionale.

Uno studio autosomico del 2019 suggerisce che la maggior parte degli Ainu discende dalle persone del periodo Jomon. Pertanto, un’analisi degli antichi resti del periodo Jomon ha mostrato che circa il 79,3% degli antenati degli abitanti di Hokkaido durante il periodo Jomon apparteneva agli Ainu. Un altro studio, sempre del 2019, ha fissato l a percentuale a circa il 66%.

Lucia Giannini