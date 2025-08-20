CULTURA. Premi Spadolini per il Talento 2025 

L’edizione 2025 dei Premi Spadolini per il Talento ha trasformato l’Hotel Oasi di Kufra in un palcoscenico di eccellenza, grazie a una serata che ha saputo intrecciare istituzioni, cultura e arte.

L’evento, inserito nella rassegna L’Oasi dei Libri, ha premiato personalità di alto livello come Giampiero Massolo, Corrado Calabrò, Francesco Cognetti, Giuseppe Ayala e Ginevra Cerrina Feroni per le istituzioni, riporta Ppn.

Per la carriera i riconoscimenti sono andati a Gianfranco Sciscione, Mario Turetta, Giuseppe Pecoraro e Giovanni Malagò, mentre il Premio Giovane Talento è stato conferito a Luca e Marco Vicino e Giulia Zaffanella.



La conduzione di Luigi Tivelli e Francesca Chialà ha dato ritmo alla serata, arricchita dall’intervento speciale di Gianfranco Fini.

Molto seguita anche la presentazione dei libri “Realpolitik: tra segreti e verità” di Giampiero Massolo e “I segreti del potere” di Luigi Tivelli, che hanno stimolato il dibattito sulle dinamiche del potere.



Arte e solidarietà hanno trovato spazio grazie all’esposizione delle opere di Carlo D’Orta e Mauro Russo, messe in vendita per sostenere progetti benefici.

L’evento ha confermato i Premi Spadolini come uno dei più prestigiosi appuntamenti culturali del Lazio, capace di dare voce alle eccellenze italiane e di trasformare l’Oasi di Kufra in un luogo simbolo della cultura contemporanea.

