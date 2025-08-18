CULTURA. Le Onde Ribelli che hanno cambiato l’Italia

Martedì 19 agosto 2025, alle 15:50 su Rai 5, torna il documentario di Maurizio Pizzuto e Pino Nano che racconta mezzo secolo di onde radio ribelli, con le voci di Vasco Rossi, Red Ronnie, Claudio Cecchetto, Linus, Tiberio Timperi, Anna Pettinelli, Maurizio Lozzi, Pippo Pelo, Renzo Arbore e molti altri.

La storia delle radio libere italiane torna protagonista in televisione. Martedì 19 agosto, alle 15:50, Rai 5 propone la replica di Onde Ribelli – 50 anni di libertà in FM, documentario firmato da Maurizio Pizzuto e Pino Nano, con la regia di Pizzuto, che ripercorre l’epopea di un fenomeno culturale capace di cambiare il volto dell’informazione e della musica nel nostro Paese.

Tra i protagonisti spicca Vasco Rossi, che prima di diventare una leggenda del rock italiano, mosse i primi passi proprio dietro a un microfono, fondando Punto Radio a Zocca. Nel documentario, il “Blasco” racconta l’energia e la libertà di quegli anni, quando la radio era un laboratorio creativo aperto a chiunque avesse qualcosa da dire – o da cantare.

Onde Ribelli offre un mosaico di testimonianze che comprende personaggi di primo piano come Red Ronnie, Claudio Cecchetto, Linus, Tiberio Timperi, Anna Pettinelli, Maurizio Lozzi, Pippo Pelo e Renzo Arbore. Ognuno di loro rievoca le proprie esperienze, dagli esordi pionieristici fino alla consacrazione mediatica, mettendo in luce come la radio libera abbia rappresentato una palestra insostituibile per generazioni di comunicatori e artisti, riporta PPN.

Il documentario ricostruisce il clima politico, sociale e musicale degli anni Settanta, quando la liberalizzazione dell’etere mise fine al monopolio radiotelevisivo. Le radio libere diventarono un megafono per la musica emergente, le idee alternative e la cronaca locale, segnando un punto di svolta nella storia della comunicazione italiana.

Questa replica su Rai 5 è l’occasione per scoprire – o riscoprire – come le frequenze FM abbiano plasmato il panorama culturale nazionale. Un racconto che mescola passione, memoria e suono, capace di emozionare chi ha vissuto quella stagione e di incuriosire le nuove generazioni abituate al digitale.

Redazione

