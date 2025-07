CULTURA. Il cinema incontra la letteratura all’Ariano International Film Festival

All’Ariano International Film Festival 2025, la seconda giornata ha posto al centro il dialogo tra le arti, combinando narrativa, cinema e testimonianza storica. Il festival, giunto alla tredicesima edizione, ha saputo ancora una volta unire generi, linguaggi e visioni in una programmazione apprezzata da pubblico e critica.

L’esordio letterario di Daniele Orazi, manager cinematografico di riferimento nel panorama italiano, ha segnato l’apertura di AIFF Books, sezione dedicata ai libri. Il suo romanzo “Ostiawood”, presentato al Museo Civico e della Ceramica, narra la vicenda di Andy Schroder, figura centrale nel mondo del cinema, coinvolto in un enigma durante la Mostra Internazionale d’Arte di Venezia. Il romanzo porta alla luce il confine sfumato tra sogno e realtà nel mondo dello spettacolo, incarnando il concetto di “contaminazione tra le arti” che il festival promuove da sempre.

In prima serata, emozione e memoria sono stati protagonisti con la proiezione del documentario “Onde ribelli – 50 anni di libertà in FM”, realizzato da Maurizio Pizzuto (anche regista) e Pino Nano. Presenti in sala Maurizio Lozzi e Maurizio Pizzuto, che hanno introdotto un’opera densa di ricordi, immagini d’archivio e racconti. La voce narrante di Luca Ward accompagna gli spettatori in un viaggio nella storia delle radio libere italiane, tra anni Settanta e presente.

Il racconto è impreziosito dalla partecipazione di Vasco Rossi, che rievoca gli inizi con Punto Radio a Zocca, accanto a protagonisti come Red Ronnie, Linus e Claudio Cecchetto, figure iconiche della radiofonia nazionale.

La giornata si è chiusa con un tuffo nella grande storia del cinema italiano, grazie al documentario “Titanus 1904” di Giuseppe Rossi, in concorso al festival. Un’opera che celebra i 120 anni della storica casa di produzione cinematografica napoletana, fondata da Gustavo Lombardo, ripercorrendo un secolo di successi, trasformazioni e produzioni indimenticabili.

Redazione