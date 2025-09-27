CULTURA. DIECIMINUTI omaggia le Onde Ribelli

Il documentario che racconta la storia delle radio libere italiane, firmato da Maurizio Pizzuto e Pino Nano con la regia di Pizzuto, è stato proiettato al Dieciminuti Film Festival di Ceccano, organizzato dall’associazione Indiegesta. Presenti in sala l’autore e regista Maurizio Pizzuto e il giornalista Maurizio Lozzi, intervistati da Aurora Compagnone. Un ringraziamento al giornalista Adriano Cutonilli per aver curato la partecipazione dell’opera all’interno della manifestazione.

Grande partecipazione alla proiezione del documentario “Onde ribelli – 50 anni di libertà in FM”, presentato nell’ambito del Dieciminuti Film Festival di Ceccano, prestigiosa rassegna cinematografica organizzata dall’associazione Indiegesta, presieduta da Alessandro Ciotoli. L’evento si è svolto presso la sala Ex-Centro Meccanografico Annunziata, cuore culturale della città.

Il documentario, realizzato da Maurizio Pizzuto e Pino Nano con la regia dello stesso Pizzuto, ripercorre la nascita e l’evoluzione delle radio libere in Italia, fenomeno che ha segnato cinquant’anni di storia della comunicazione e della società.

Alla proiezione erano presenti l’autore e regista Maurizio Pizzuto e uno dei protagonisti del documentario, il giornalista e conduttore radiofonico Maurizio Lozzi. Al termine della visione, entrambi sono stati intervistati da Aurora Compagnone, che ha guidato un momento di confronto con il pubblico.

Un ringraziamento speciale è stato rivolto al giornalista Adriano Cutonilli, che ha curato la partecipazione dell’opera all’interno della manifestazione, contribuendo alla sua valorizzazione.

«“Onde ribelli” è un viaggio nella memoria collettiva, nella libertà di espressione e nella forza dirompente delle radio libere – ha dichiarato Maurizio Pizzuto –. Condividerlo al Dieciminuti Film Festival è stata un’esperienza significativa che ci ha permesso di portare alla luce una storia che appartiene a tutti».

Il giornalista Maurizio Lozzi ha aggiunto: «Partecipare a questo progetto è stato come rivivere una stagione irripetibile. Le radio libere hanno rappresentato una vera scuola di democrazia e di libertà. Questo documentario restituisce quell’energia e quell’entusiasmo al pubblico di oggi».

Il Dieciminuti Film Festival, grazie all’impegno dell’associazione Indiegesta e del presidente Alessandro Ciotoli, si conferma tra le rassegne più significative del panorama culturale laziale, capace di valorizzare opere di qualità e offrire al pubblico occasioni di incontro e approfondimento.

Redazione

Segui i nostri aggiornamenti su Spigolature geopolitiche: https://t.me/agc_NW e sul nostro blog Le Spigolature di AGCNEWS: https://spigolatureagcnews.blogspot.com/