CULTURA. Ambiente e Pace: il ruolo del Cinema, degli intellettuali per la Governance

Il Cinema è industria culturale. Un buon film è una metafora del Governo della Complessità: un risultato riuscito in cui professionalità diverse hanno concorso a dare il massimo attraverso le regole del linguaggio emozionale per… Migliorare il mondo!

“Altrimenti il film non ci piace” lo dice senza mezzi termini Massimo Lucidi giornalista internazionale e cattolico praticante per spiegare questo appuntamento a Venezia giunto alla decima edizione Cinema & web. “Perché il Cinema è partecipazione, è crescita culturale, è produzione di contenuti autentici, originali ed emozionali, che ha un potenziale pazzesco se ben usato: concorre alla crescita integrale della persona umana, allo sviluppo sociale” ce lo ricorda tutti gli anni a Venezia nel corso della Mostra Cinematografica la Fondazione E-novation col suo presidente, che organizza un incontro valoriale all’hotel Excelsior del Lido. Quest’anno nello spazio della Regione Veneto, sul ruolo degli intellettuali e delle imprese per l’Ambiente e la Pace. Intelligente provocazione che abbiamo raccolto dal Presidente Buttafuoco, dialogando con la cultura russa.

Numerosi i partecipanti che hanno annunciato la propria adesione all’incontro di martedì 8 alle 18.30 nello spazio del Veneto. Tra i discussant spiccano il Prof. Ugo Di Tullio che insegna a Pisa ed è spesso invitato nel prestigioso format televisivo condotto da Gigi Marzullo, Cinematografo su Rai Uno. Stefano Zecchi che non ha certo bisogno di presentazioni né come Filosofo esteta, né come opinionista televisivo; Yantra Pucciano Director of Art Dept. di Anchorage Group una grande società finanziaria internazionale che ha una consolidata attività culturale in più Paesi su arte classica e contemporanea; l’Avvocato cassazionista Maria Rossana Ursino che tratterà il tema oramai adottato dal cinema, non solo Hollywoodiano, del processo mediatico. Hanno altresì annunciato un saluto istituzionale: Pietrangelo Buttafuoco – Presidente Biennale di Venezia; Valeria Mantovan – Assessore alla Cultura Regione Veneto; Antonio Saccone – Presidente di Cinecittà; Roberto Stabile – Resp Relazioni internazionali Anica.

“Ma come spesso accade sarà il pubblico dell’evento a destare particolare curiosità e interesse per il momento di networking che saprà sviluppare sentite le opinioni dei discussant” dichiara soddisfatto Lucidi che ringrazia per la sensibilità istituzionale la Regione Veneto.

Intanto si annunciano tanti giovani presenti anche influencer internazionali come da Londra Elvis Amols; il Veneto con una compagine di imprenditori del territorio che spazia su più settori: tra questi, Simone Fecchio, imprenditore calzaturiero con produzione artigianale; Flavio Tregnaghi Ceo di IGreen Energy for Life depurazione dell’acqua ed energia rinnovabile; Dina Mazzucato Schiller fashion stylist e tutor di portamento e stile, da anni impegnata nella promozione della moda e del territorio, come il grande Sandro Zara con i suoi splendidi tabarri. Grande attenzione all’Ambiente e alla Finanza con Marco Sturlese Consulente strategico per la finanza sostenibile; Alberto Patruno DG Assoimpredia.

Significativa la presenza di Francesco Mitrano Presidente del Club del Polo di Montecarlo e della Federazione monegasca del Polo. Ancora non confermata a causa degli impegni in Cina la presenza del Ceo di Anchorage Group Roberto Pucciano, che però si è fatto sentire con un prezioso documento di geopolitica che spiega come oggi il soft power appaia debole per riequilibrare le forze in campo e la Cultura possa svolgere un ruolo se si allea con la finanza illuminata, attraverso un percorso di Museum Diplomacy. Pucciano ha inoltre lanciato due candidature al Premio Eccellenza Italiana nate proprio a Venezia: Gregorio Maiorano, Founder & Ceo di GM Artification e dell’italian lover e socio di Anchorage, il giovane imprenditore olandese Niels Telderman per il prossimo 16 ottobre a Washington DC.

Redazione