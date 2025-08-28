CULTURA. Alla Mostra del Cinema di Venezia torna il Women in Cinema Award 

Alla 82ª Mostra del Cinema di Venezia torna il Women in Cinema Award (WiCA), il premio ideato, prodotto e condotto da Claudia Conte per valorizzare il talento femminile nel cinema e nelle arti. Giunto all’undicesima edizione, il riconoscimento è dedicato quest’anno ai bambini e alle bambine vittime di guerre, povertà e repressione.

I premiati 2025 sono: la regista Julia Ducournau, il regista Silvio Soldini, l’attrice Anna Foglietta e la giovane interprete Romana Maggiora Vergano. Premi speciali, in occasione dei 25 anni della Fondazione Francesca Rava, alla presidente Maria Vittoria Rava e a Stefania Rocca, testimonial dell’organizzazione. Tra gli altri saranno presenti il Sottosegretario al Ministero dell’Interno Emanuele Prisco e la Presidente della Commissione Parlamentare di inchiesta sul femminicidio Martina Semenzato.

«Il Veneto si onora di essere la cornice di questo importante evento che punta i riflettori sull’affermazione e la narrazione del ruolo sociale delle donne attraverso il cinema – afferma il Presidente della Regione Veneto, Luca Zaia – Il cinema, infatti, è un’indiscussa forma d’arte che ha trovato forse la sua massima espressione tecnica proprio nei nostri tempi, ma è anche racconto e immagine della società e, quindi, un fondamentale mezzo di comunicazione, un veicolo ideale di messaggi che possono essere pungolo a profonde riflessioni soprattutto nella valorizzazione dei temi di diritti, parità, inclusività».

«Sono orgogliosa che il Women in Cinema Award torni a Venezia – dichiara Claudia Conte – perché qui più che altrove si riconosce il valore del cinema come strumento di cambiamento. Dedicare questa edizione ai bambini che soffrono per guerre, povertà e repressione significa ribadire che la cultura e l’arte hanno il dovere di dare voce a chi non ce l’ha».

La cerimonia è in programma il 4 settembre alle 17.00 all’Italian Pavilion con il sostegno del MiC – Ministero della Cultura e dell’Audiovisivo.

Nelle passate edizioni il WiCA – che vanta una prestigiosa Academy tutta al femminile – ha premiato, tra gli altri, Paola Cortellesi, Jane Campion, Liliana Cavani, Piera Detassis, Ilaria Capua, Patty Pravo, Elodie e Sofia Raffaeli.

Redazione

