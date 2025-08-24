CULTURA.  A Siena va in scena “L’Histoire du Soldat” di Igor Stravinsky

Siena si prepara ad accogliere uno degli appuntamenti culturali più attesi dell’estate: stasera, 25 aprile, alle ore 21:15, in Piazza San Francesco, andrà in scena “L’Histoire du Soldat” di Igor Stravinsky, spettacolo di teatro, musica e danza che vede come protagonista il rinomato attore Vincenzo Bocciarelli, artefice e direttore artistico dell’evento, nonché direttore dei Teatri di Siena.

L’opera, uno dei capolavori del teatro musicale del Novecento, verrà presentata in una versione originale, con un cast d’eccezione composto, oltre che da Bocciarelli, da Enrico Coroli Costantini, Nicole Perfigli e il Balletto di Siena. L’accompagnamento musicale sarà affidato all’Orchestra di AMAT diretta dalla Maestra Concetta Anastasi, con la regia curata da Paola Benocci.

L’appuntamento si inserisce nel progetto “Sboccia l’estate”, che porta il teatro fra le strade e le piazze della città, offrendo un’esperienza immersiva e coinvolgente a un pubblico eterogeneo. L’ingresso è libero, a confermare la volontà del Comune di Siena e dei Teatri di Siena di rendere la cultura accessibile a tutti e valorizzare la tradizione musicale e teatrale della città.

“L’Histoire du Soldat”, scritta da Stravinsky su libretto di Ramuz, narra la storia universale della sfida tra desiderio e destino, e si arricchisce di suggestioni visive grazie alle coreografie e alla recitazione degli interpreti. Una serata straordinaria che promette emozioni, riflessioni e spettacolo ai massimi livelli, sotto la guida di un artista di caratura internazionale come Vincenzo Bocciarelli.