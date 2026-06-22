CULTURA. A Siena, con Il Flauto Magico di Mozart parte nel segno del successo “Sboccia l’Estate 2026”

Una città in festa, il fascino del solstizio d’estate e la magia senza tempo di Mozart hanno accompagnato il debutto di “Sboccia l’Estate 2026”, la rassegna estiva dei Teatri di Siena che ha inaugurato la nuova stagione con una giornata interamente dedicata alla musica e alla valorizzazione delle eccellenze artistiche del territorio.

L’apertura della manifestazione, ideata e diretta dall’attore e direttore artistico dei Teatri di Siena Vincenzo Bocciarelli, ha fatto registrare una straordinaria partecipazione di pubblico, culminata nel grande successo de “Il Flauto Magico” di Wolfgang Amadeus Mozart, andato in scena al Teatro dei Rinnovati davanti a una platea gremita e con il tutto esaurito già da giorni.

La giornata si era aperta nel suggestivo Cortile del Podestà di Palazzo Pubblico con il concerto “Echi dall’Entrone: Ottocento musicale italiano”, proposto dalla Corale Marietta Piccolomini sotto la direzione del maestro Guglielmo Pianigiani. Un appuntamento che ha accompagnato cittadini e visitatori in un viaggio tra le pagine più celebri del repertorio lirico italiano, rendendo omaggio ai grandi compositori dell’Ottocento.

Il momento più atteso è arrivato in serata con la prima nazionale de “Il Flauto Magico”, nuova produzione nata dalla collaborazione tra Comune di Siena, Teatri di Siena, Conservatorio “Rinaldo Franci” ed il prezioso contributo di Philogen. Sul podio il maestro Fabrizio Dorsi, mentre protagonisti dello spettacolo sono stati i giovani talenti del Conservatorio “Rinaldo Franci”, affiancati dal coro delle classi di Laura Polverelli e Guido Loconsolo.

A firmare la regia è stato Vincenzo Bocciarelli, presente anche in scena come voce narrante, in una lettura elegante e coinvolgente dell’opera mozartiana che ha saputo coniugare tradizione e contemporaneità. Fondamentale anche il contributo di Franz Brochhagen per la preparazione musicale e linguistica, di Carlo Pavese alla direzione del coro, di Sofia Fangacci come aiuto regia e di Ilaria Villani per costumi e disegni, con i sopratitoli realizzati da Prescott Studio Firenze.

L’entusiasmo del pubblico e i lunghi applausi finali hanno suggellato un debutto che conferma la vitalità culturale di Siena e la bontà del progetto artistico portato avanti da Vincenzo Bocciarelli.

«Vedere il Teatro dei Rinnovati esaurito e percepire l’entusiasmo del pubblico è motivo di grande emozione e di profonda gratitudine – ha dichiarato Vincenzo Bocciarelli –. “Sboccia l’Estate” nasce con l’obiettivo di portare la cultura tra la gente, valorizzando i luoghi simbolo di Siena e offrendo opportunità concrete ai giovani talenti. Aprire questa edizione con la magia senza tempo del capolavoro di Mozart e con la straordinaria partecipazione degli allievi del Conservatorio “Rinaldo Franci” rappresenta un segnale importante: il teatro e la musica continuano a essere strumenti di crescita, condivisione e bellezza».

«Questa calorosa risposta del pubblico – ha aggiunto l’attore e direttore artistico dei Teatri di Siena – ci incoraggia a proseguire con entusiasmo lungo il percorso che accompagnerà Siena fino all’11 settembre con un calendario ricco di spettacoli, concerti e appuntamenti pensati per far vivere la città attraverso la cultura e l’arte».

Redazione

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