CUBA. Spedizioni russe di gas e petrolio in avvicinamento verso l’isola

La petroliera Sea Horse, battente bandiera di Hong Kong, che trasporterebbe circa 27.000 tonnellate di gas a Cuba, ha ripreso la navigazione nell’Atlantico dopo essere rimasta ferma per diverse settimane. Questa mossa potrebbe offrire un limitato sollievo alla crescente crisi energetica dell’isola. Secondo i dati di tracciamento navale disponibili su Vessel Finder, la Sea Horse ha caricato carburante in un’operazione da nave a nave all’inizio di quest’anno e poi ha ripreso la rotta, con Cuba come possibile destinazione.

Il Financial Times ha riportato che la nave faceva parte di due spedizioni energetiche russe dirette all’isola e la prima potrebbe arrivare entro pochi giorni. La seconda nave, la petroliera russa Anatoly Kolodkin, trasporta tra i 725.000 e i 728.000 barili di greggio e dovrebbe arrivare all’inizio di aprile.

La possibile consegna giunge in un momento critico, riporta MercoPress. Cuba ha ripristinato la sua rete elettrica nazionale martedì, dopo un blackout che ha colpito tutto il paese per oltre 29 ore, ma le autorità hanno avvertito che le interruzioni potrebbero continuare poiché la produzione di energia elettrica rimane inferiore alla domanda. L’isola ha ricevuto finora solo due piccole navi cariche di petrolio quest’anno, poiché Washington ha intensificato la pressione per limitare le spedizioni di carburante a Cuba.

La crisi energetica cubana si è aggravata sia a causa della carenza di approvvigionamento che del degrado strutturale. Il blackout di lunedì è stato il terzo di grave entità in quattro mesi, con il Ministero dell’Energia e delle Miniere che ha parlato di una “disconnessione completa” della rete elettrica nazionale. Una rete obsoleta, la mancanza di manutenzione e il calo delle importazioni di petrolio hanno contribuito alla fragilità del sistema. Anche prima del guasto alla rete, la maggior parte dei cubani viveva quotidianamente con blackout di 16 ore o più.

Allo stesso tempo, Mosca ha inasprito la sua azione diplomatica. Martedì la Russia ha dichiarato di avere “incrollabile solidarietà” con Cuba e ha condannato quelle che ha definito interferenze esterne e “illegali misure restrittive unilaterali”, dopo che il presidente Donald Trump aveva intensificato la pressione sull’Avana. Il Cremlino ha affermato di rimanere in contatto con i leader cubani e di essere pronto a fornire assistenza.

Le due navi rappresenterebbero le prime consegne di energia a Cuba in tre mesi. Secondo i dati di tracciamento navale di LSEG, nel 2026 solo due piccole petroliere avevano consegnato petrolio all’isola, riporta BneIntelliNews.

Secondo Reuters, i tecnici hanno rimesso in funzione l’impianto Antonio Guiteras, la più grande centrale a petrolio del paese, stabilizzando la rete dopo il collasso. Tuttavia, le autorità energetiche cubane hanno avvertito che la produzione rimaneva ben al di sotto della domanda, offrendo un sollievo minimo a una popolazione stremata da mesi di cronici blackout.

Lucia Giannini

Segui i nostri aggiornamenti su Spigolature geopolitiche: https://t.me/agc_NW e sul nostro blog Le Spigolature di AGCNEWS: https://spigolatureagcnews.blogspot.com/