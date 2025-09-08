CUBA. L’isola è bloccata da continui blackout. Diffuso malcontento

Un massiccio blackout ha colpito la scorsa domenica la parte orientale di Cuba, colpendo milioni di persone in cinque province: Las Tunas, Granma, Holguín, Santiago de Cuba e Guantánamo.

L’interruzione, iniziata alle 19:37 ora locale, è stata causata da un guasto alla linea ad alta tensione da 220 kilovolt Nuevitas-Tunas. Il guasto ha causato l’attivazione automatica dei sistemi di protezione, causando l’interruzione totale della rete elettrica nella regione, riporta Reuters.

Il Ministero dell’Energia e delle Miniere di Cuba e l’Unione Elettrica Cubana (UNE) hanno lavorato per ripristinare l’alimentazione elettrica, con alcune aree, come Las Tunas e Holguín, che hanno visto il ritorno della corrente entro le 22:02. Tuttavia, la piena ripresa nelle province colpite è avvenuta molto più tardi. “Le cause sono in fase di indagine e sono in corso i lavori per ripristinare il sistema”, ha dichiarato l’azienda su X.

L’interruzione ha causato una diffusa frustrazione e lamentele sui social media da parte dei residenti, rimasti al buio e al caldo. La mancanza di comunicazioni ufficiali immediate da parte delle autorità ha ulteriormente contribuito al malcontento pubblico.

Questo incidente fa parte di una più ampia crisi energetica in corso a Cuba, caratterizzata da frequenti e prolungati blackout. La crisi è attribuita, tra gli altri fattori, al deterioramento delle infrastrutture.

La rete elettrica del Paese si basa su centrali termoelettriche obsolete, scarsamente manutenute e con una limitata disponibilità di combustibili fossili necessari per il loro funzionamento. Inoltre, è stato spiegato che esiste un significativo deficit tra la capacità di generazione di energia elettrica e la domanda nazionale.

La situazione è diventata così grave che in alcune province orientali le interruzioni di corrente possono durare oltre 20 ore al giorno. Sebbene il governo stia investendo in progetti di energia solare, questi nuovi impianti non sono stati sufficienti a compensare lo squilibrio tra domanda e offerta.

Stando a AFP, l’installazione di 28 parchi solari finanziati dalla Cina sui 52 previsti quest’anno non è riuscita a ridurre le interruzioni. Quest’estate, i blackout programmati si sono estesi persino all’Avana, raggiungendo fino a 10 ore al giorno in alcune zone.

Lucia Giannini

