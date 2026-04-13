CUBA. Il blocco energetico fa riscoprire le biciclette per gli spostamenti

Nel pieno della crisi energetica nell’isola, i cubani pendolari utilizzano biciclette, scooter e motociclette elettriche portandoli dentro il “Ciclobus”, oggi popolare strumento per spostarsi da una parte di L’Avana.

L’autobus, diesel, può ospitare circa 60 passeggeri e i loro veicoli, effettuando un numero di corse sufficiente a trasportare oltre 2.000 persone al giorno. È dotato di una sezione anteriore con posti a sedere, ma metà della sua struttura c’è un vano aperto per il carico per ospitare passeggeri e loro veicoli perché biciclette, motociclette e scooter non sono ammessi nel tunnel, riporta AP.

Il blocco energetico imposto dal presidente statunitense Donald Trump a gennaio ha costretto il Paese a razionare la benzina a soli 20 litri per veicolo, attraverso una complessa procedura di prenotazione che può richiedere settimane, se non mesi, bloccando di fatto il trasporto pubblico. Oggi, le strade dell’Avana sono quasi deserte, ma brulicano di migliaia di biciclette e piccoli motorini elettrici, diventati l’unico mezzo di trasporto.

Il Ciclobús è il mezzo di trasporto pubblico più breve dell’isola, con una distanza di 3 chilometri percorsa in circa 15 minuti.

Dopo essere saliti a bordo vicino al Tunnel della Baia dell’Avana, nella Vecchia Avana, i passeggeri affrontano il viaggio nell’oscurità del tunnel sottomarino. Emergono nella parte orientale dell’Avana, una vasta zona residenziale dove vivono e lavorano centinaia di migliaia di persone. Al contrario, il percorso alternativo via terra deve aggirare l’enorme baia, un tragitto di 16 chilometri attraverso aree portuali industriali scarsamente popolate e con strade dissestate.

Il costo del biglietto varia da 2 a 5 pesos cubani a seconda che si trasporti una bicicletta o una motocicletta. In confronto, una corsa in taxi collettivo dai quartieri orientali, passando per il tunnel, costa 1.000 pesos cubani. Un lavoratore cubano può guadagnare uno stipendio mensile di 7.000 pesos cubani.

Gestiti dalla compagnia di trasporti statale dell’Avana, i Ciclobú sono nati negli anni ’90 durante il cosiddetto “Periodo Speciale”, la crisi innescata dal crollo dell’Unione Sovietica che isolò l’isola, spingendo l’allora presidente Fidel Castro a distribuire biciclette di fabbricazione cinese alla popolazione.

Col tempo, il servizio ha perso parte del suo appeal, poiché i residenti si sono rivolti agli autobus di linea o ai taxi collettivi. Ora, però, sta vivendo una rinascita, dato che la carenza di carburante costringe sempre più cubani a utilizzare biciclette, tricicli elettrici, scooter e motociclette per i loro spostamenti quotidiani.

Lucia Giannini

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