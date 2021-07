CUBA. Gli USA valutano se e come intervenire per aiutare le proteste

Gli Stati Uniti stanno valutando un intervento nella repressione in corso del governo cubano sulle proteste diffuse, ha detto giovedì il presidente Joe Biden, tra le diffuse carenze di cibo e medicine e i tentativi dell’Avana di limitare la capacità dei dissidenti di comunicare tra loro.

«Hanno tagliato l’accesso a internet», ha detto Biden nella conferenza stampa insieme al cancelliere tedesco Angela Merkel: «Stiamo valutando se abbiamo la tecnologia per ripristinare quell’accesso». I diffusi blackout di internet in tutta l’isola caraibica sembrano essere stati emanati dal governo e seguono proteste sorprendentemente diverse nelle città cubane. Individui e famiglie da una varietà di background, oltre a giornalisti e attivisti, si stanno riunendo per parlare contro l’acuta carenza di forniture necessarie per affrontare la pandemia, riporta UsNews.

Biden ha descritto Cuba come «uno stato fallito» che sta «reprimendo i suoi cittadini», rompendo con la politica obamiana precedente: «Ci sono un certo numero di cose che stiamo considerando di fare per aiutare il popolo di Cuba, ma questo richiederebbe una circostanza diversa o una garanzia che non sarebbero stati sfruttati dal governo». Biden ha offerto come esempio le rimesse in contanti che i cubano-americani potrebbero inviare alla famiglia sull’isola. Gli Stati Uniti attualmente non le permettono a causa della preoccupazione che il governo le confischi per i propri scopi.

Dall’11 luglio, migliaia di cubani sono scesi in strada in tutto il paese in manifestazioni di protesta per le restrizioni di lunga data sui diritti, la scarsità di cibo e medicine, e la scarsa risposta del governo alla pandemia di Covid-19: sono le più grandi proteste a Cuba dal “Maleconazo” del 1994 all’Avana.

Molti manifestanti hanno cantato “Libertà!” o “Patria e vita”, facendo riferimento a una canzone eseguita da artisti cubani all’Avana e a Miami che riprende il vecchio slogan del governo cubano, “patria o muerte”, e critica la repressione nel paese. Il presidente Miguel Díaz-Canel ha esortato i sostenitori del governo e le forze di sicurezza a rispondere alle proteste in modo violento: «Invitiamo tutti i rivoluzionari a scendere in strada per difendere la rivoluzione (…) L’ordine di combattere è stato dato», riporta Hrw.

Manifestanti e giornalisti hanno riferito di pestaggi da parte della polizia e molteplici casi di detenzione arbitraria. Il 13 luglio, i funzionari cubani hanno detto che un manifestante era stato ucciso, ma giornalisti indipendenti hanno riferito di altri.

Maddalena Ingrao