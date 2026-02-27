CUBA. Esuli cubani tentano di infiltrarsi dalla Florida a Cuba. Scontro a fuoco con morti e feriti

La Guardia Costiera cubana ha ucciso quattro esuli e ne ha feriti altri sei, entrati mercoledì in acque cubane a bordo di un motoscafo registrato in Florida e che avevano aperto il fuoco su una pattuglia cubana, ha dichiarato il governo cubano in un momento di forti tensioni con gli Stati Uniti.

Il Ministero dell’Interno cubano ha affermato che il gruppo era composto da esuli cubani antigovernativi, alcuni dei quali erano precedentemente ricercati per aver pianificato attacchi. Provenivano dagli Stati Uniti, vestiti in mimetica e armati di fucili d’assalto, pistole, esplosivi artigianali, giubbotti antiproiettile e mirini telescopici, ha dichiarato Cuba, riporta Reuters.

Un altro sospetto cubano è stato arrestato all’interno del territorio cubano in relazione al complotto, si legge nel comunicato: ”Secondo le dichiarazioni preliminari dei detenuti, intendevano effettuare un’infiltrazione a fini terroristici”, ha dichiarato il Ministero dell’Interno in una nota ufficiale. I feriti sono stati evacuati e hanno ricevuto cure mediche, mentre il comandante della pattuglia cubana è rimasto ferito, ha affermato il ministero.

Secondo AP, sono stati identificati sette dei 10 passeggeri, tra cui Conrado Galindo Sariol, José Manuel Rodríguez Castelló, Cristian Ernesto Acosta Guevara e Roberto Azcorra Consuegra. Il governo cubano ha dichiarato che uno dei quattro uccisi era Michel Ortega Casanova. Altri tre non sono ancora stati identificati. Uno degli uomini identificati dal governo cubano, Conrado Galindo Sariol, è stato intervistato nel giugno 2025 da Martí Noticias, un sito di notizie con sede negli Stati Uniti che da tempo chiede un cambio di governo a Cuba. Galindo, che il conduttore ha definito “una leggenda” ed ex prigioniero politico, ha dichiarato di voler sostenere le lotte che i cubani affrontano, soprattutto nella parte orientale dell’isola, “per ottenere la libertà di cui hanno bisogno”. Ha affermato che le proteste a Cuba di quel periodo “non erano una scintilla che si spegnerà”. “I leader del regime stanno attraversando Cuba, cercando di mitigare ciò che sta per accadere perché… sanno di essere fuori dal potere, di non poter fare nulla e stanno cercando modi per impedire che le proteste si espandano in altre parti del Paese”, ha dichiarato Galindo. Il governo ha affermato di aver arrestato a terra anche Duniel Hernández Santos, aggiungendo che era stato “inviato dagli Stati Uniti per garantire l’accoglienza dell’infiltrazione armata, che al momento ha confessato le sue azioni”. Uno dei morti, riporta Reuters, è stato identificato come Michel Ortega Casanova, mentre gli altri tre non sono ancora stati identificati, ha affermato Cuba.

Il motoscafo si trovava a meno di un miglio nautico da un canale a Falcones Cay, sulla costa settentrionale di Cuba, a circa 200 km a est dell’Avana, quando è stato avvicinato da cinque membri di un’unità di pattuglia di frontiera cubana, ha dichiarato Cuba.

Il motoscafo ha quindi aperto il fuoco, ferendo il comandante dell’imbarcazione cubana, si legge nel comunicato; l’equipaggio ha quindi aperto il fuoco sull’imbarcazione.

Il Segretario di Stato americano Marco Rubio ha dichiarato ai giornalisti che non si trattava di un’operazione statunitense e che non era coinvolto personale del governo statunitense. Le autorità cubane hanno informato gli Stati Uniti dell’incidente, ma l’ambasciata statunitense all’Avana avrebbe tentato di verificare in modo indipendente l’accaduto, ha affermato Rubio. “Avremo le nostre informazioni al riguardo, scopriremo esattamente cosa è successo, e ci sono diverse cose che potrebbero essere accadute qui”, ha detto Rubio. “Basti dire che è molto insolito vedere sparatorie in mare aperto come queste”, ha aggiunto.

L’incidente è avvenuto mentre gli Stati Uniti hanno bloccato praticamente tutte le spedizioni di petrolio verso l’isola, aumentando la pressione sul governo comunista. Rubio ha ribadito la sua retorica contro il governo cubano mercoledì, definendo lo status quo insostenibile e affermando che Cuba deve cambiare “drasticamente”.

Gli esuli cubani, concentrati in gran parte a Miami, sognano da tempo di rovesciare il governo cubano o di vederlo cadere e in passato hanno complottato contro il governo istituito dal defunto leader rivoluzionario Fidel Castro, morto nel 2016 all’età di 90 anni: fu la tentata invasione della Baia dei Porci nel 1961, un evento che ha rafforzato Castro e lo ha avvicinato ai suoi sostenitori in Unione Sovietica. Altri paramilitari cubani hanno tentato o compiuto atti di sabotaggio nei decenni passati. Tali complotti sono diventati molto meno comuni negli ultimi anni, ma gli oppositori del governo comunista cubano potrebbero essere stati incoraggiati dai recenti eventi che hanno promosso un’immagine di debolezza per i governanti del Paese. Il blocco petrolifero statunitense ha aggravato la grave carenza di energia.

Tommaso Dal Passo

