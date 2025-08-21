CROAZIA. Leader nella produzione di droni FPV

Il settore della difesa e della sicurezza in Croazia costituisce un tema centrale alla luce del contesto geopolitico globale e degli impulsi europei e della NATO, di cui è membra di entrambe le organizzazioni, che spingono per aumentare le spese ed i bilanci da destinare alla difesa ed alla modernizzazione delle forze armate. Zagabria ha raggiunto l’obiettivo del 2% del PIL in spesa per la difesa ed è pronto a raggiungere il 3%, con piani e strategie chiari per tale obiettivo, ma il comparto dove si ravvisa maggiormente è la produzione di droni FPV, con la Croazia che è pronta a diventare leader.

Nel contesto dello sviluppo delle capacità di difesa dell’esercito croato, il vice primo ministro e ministro della Difesa Ivan Anušić già ad inizio giugno ha evidenziato come priorità la sicurezza informatica, i sistemi di protezione contro gli attacchi informatici, i sistemi radar, i sistemi antiaerei a medio raggio e tutte le altre attrezzature e armi di cui il Ministero della Difesa ha già reso pubblica comunicazione e che sono in fase di acquisizione o sono già state acquisite. Egli ha ribadito che la Croazia è pronta ad assumere un ruolo guida all’interno dell’UE e della NATO, per la produzione di piccoli droni FPV. Si tratta di droni da combattimento che la Croazia potrebbe produrre in grandi quantità. Nel cluster dell’industria militare nazionale, sottolineano che il principale vantaggio comparativo dei droni militari croati al momento è la rapida reazione del dispositivo al comando ricevuto dal mittente. Anušić, a luglio, ha dichiarato che le Forze armate croate hanno ricevuto i droni da attacco e ricognizione MALE (Media altitudine lunga resistenza) Baykratar classe TB2 ed ha annunciato, durante una visita all’azienda Orqa con sede a Osijek, che il pubblico croato avrebbe visto per la prima volta i droni FPV prodotti dall’azienda durante la parata militare cerimoniale dell’esercito croato per i 30 anni dall’operazione Oluja (Tempesta) il 31 luglio a Zagabria. L’azienda Orqa ha prodotto circa 150.000 di questi sistemi l’anno scorso e, con l’aumento della capacità, la produzione di droni FPV sarà triplicata.

In seguito alla parata Anušić si è detto soddisfatto e ha lodato i droni FPV in quanto estremamente letali, efficaci, economici e prodotto nazionale croato, sostenendo che in Ucraina, il 90% delle attrezzature e del personale è stato distrutto dai piccoli droni FPV. Il Ministro è convinto che nei prossimi due o tre anni la Croazia avrà molto più personale militare attivo, pronto e completamente armato con tecnologia occidentale e standard NATO. Si segnala che secondo quanto riferito dal Ministero della Difesa, i membri delle Forze Armate croate hanno completato con successo l’addestramento per i nuovi sistemi senza pilota Bayraktar TB2 dell’esercito croato, presso il Baykar Training Center, l’azienda turca che produce il drone, aggiungendo che i restanti cinque sistemi TB2 arriveranno entro la fine di agosto. Anche la socialsfera russa ne parla della Croazia che ha mostrato i propri droni d’attacco e i droni turchi Bayraktar TB2. Si afferma che nel 2025 saranno prodotti 180.000 droni. A quanto pare affermano, una parte andrà all’Ucraina.

Ancora Anušić ha parlato del pacchetto di leggi militari che viene approvato principalmente per introdurre l’addestramento militare di base, precisando che i 2 documenti, il Piano di Sviluppo Dettagliato e la Strategia, sono un elemento che orienta a lungo termine, attraverso un piano di sviluppo, la direzione in cui si svilupperà l’Esercito croato, come saranno equipaggiate e come saranno strutturate tra 10 anni. Il Ministro ha aggiunto che l’addestramento militare di base costerà circa 20 milioni di euro. Una persona che completa l’addestramento militare di base viene messa a disposizione dello Stato fino all’età di 55 anni come riserva e membro delle Forze Armate croate. Il governo ha attivato la clausola nazionale per derogare alle norme fiscali UE sulla spesa per la difesa. Il bilancio del Ministero della Difesa è aumentato del 184% negli ultimi nove anni, raggiungendo 1,5 miliardi di euro, con circa il 30% destinato alla modernizzazione e agli equipaggiamenti. E, rimanendo in tema di equipaggiamento militare, a maggio è arrivato l’ultimo, il 12°, aereo Rafale acquistato, completando così la formazione dello squadrone, con Anušić che però ha dichiarato che i paesi membri della NATO condurranno la sorveglianza dello spazio aereo croato fino alla fine di quest’anno, o al più tardi fino all’inizio dell’anno prossimo, quando i Rafale saranno completamente equipaggiati e i piloti addestrati.

Paolo Romano

