CRISI BANCARIA. Con gli USA, è in difficoltà la banca centrale russa per evitare crolli bancari

La perdita della Banca centrale russa lo scorso anno è stata di 721 miliardi di rubli, che è quasi 30 volte superiore a quella dell’anno precedente.

Quasi un trilione di perdite. Perdite a ben vedere derivanti dai salvataggi delle banche. La “perdita da cessione di azioni di PJSC Bank FC Otkritie” e da conferimento di azioni di JSC “MinBank” quale contributo al patrimonio della DIA per complessivi 382.244 milioni di rubli. E ci sono anche 315 miliardi di rubli dalla rivalutazione dei titoli in bilancio della Banca Centrale.

Traducendo i dati, la maggior parte delle perdite è stata creata dalla storia di Otkritie Bank, che è stata prima salvata (i cui costi ammontavano a circa 555 miliardi di rubli), e poi venduta a VTB per 352 miliardi di rubli. La Banca Centrale ha assunto le perdite prima della vendita delle banche alla Russia di fronte a VTB. Con la Moscow Industrial Bank, la storia è simile: c’è anche la riorganizzazione, la capitalizzazione aggiuntiva e il trasferimento a un nuovo proprietario.

Con la rivalutazione è più facile: qui la situazione è davvero direttamente correlata alla crisi e alle sanzioni. Tuttavia, il motivo della perdita della Banca Centrale risiede proprio nella storia delle banche con problemi.

Negli USA la First Citizens ha acquistato parte della fallita Silicon Valley Bank, banca commerciale che fa parte del Federal Reserve System (ne è membro) che detto in altre parole non ha il diritto al fallimento. Pertanto, le autorità lo hanno posto sotto il controllo della FDIC (US Federal Deposit Insurance Corporation) fino a quando non viene trovato un acquirente. Che si è palesato con l’holding First Citizens Bank & Trust, che riceveva denaro dai regolatori americani.

Le attività di First Citizens finora ammontano a circa a 109 miliardi di dollari e il volume totale dei depositi è di 89,4 miliardi di dollari. Ora porterà in pancia asset per 72 miliardi di dollari con uno sconto di 16,5 miliardi, quasi il 40% (se si tiene conto del fatto che alcuni di essi sono tossici, l’acquisizione è rischiosa). Inoltre, il Citizen-Rescuer assumerà anche 56 miliardi di dollari in obblighi di servizio di deposito. Ora il regolatore deve trovare un acquirente per SVB Private, divisione che gestisce il patrimonio di clienti facoltosi.

Il crollo di SVB ha costretto i depositanti a fuggire dalle banche regionali più piccole a quelle più grandi, quindi le prime sono ora minacciate. Inoltre, i trader hanno già iniziato ad acquistare opzioni e futures sull’oro, aspettandosi che il metallo continui a salire durante la crisi bancaria in corso. E la ragione di ciò è semplice: la Fed ha nuovamente lanciato la macchina per stampare soldi, dando così nuovo impulso all’inflazione, quindi, la domanda di beni reali crescerà. Il prezzo spot dell’oro ha già raggiunto 1.949 dollari l’oncia, e al momento ha persino superato i 2.000 dollari.

Anna Lotti